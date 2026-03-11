Bar/Serveringspersonal

Nextlevel Event AB / Servitörsjobb / Värnamo
2026-03-11


Vi söker extra personal till Restaurang Näsudden!
Vi letar efter glada och serviceinriktade bartenders/serveringspersonal som vill bli en del av vårt härliga team under sommaren.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bar/servering
Är social, positiv och serviceinriktad
Är flexibel och gillar att arbeta i team

Vi erbjuder:
Ett roligt och fartfyllt jobb i en härlig miljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurang och event
Varierande arbetstider, främst förlagda till kvällar och helger

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@restaurangnasudden.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender/Serveringspersonal".

Arbetsgivare
Nextlevel Event AB (org.nr 559329-0975)
Näsudden 2 (visa karta)
331 93  VÄRNAMO

Arbetsplats
Restaurang Näsudden

Jobbnummer
9791996

