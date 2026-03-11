Bar/Serveringspersonal
2026-03-11
Vi söker extra personal till Restaurang Näsudden!
Vi letar efter glada och serviceinriktade bartenders/serveringspersonal som vill bli en del av vårt härliga team under sommaren.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bar/servering
Är social, positiv och serviceinriktad
Är flexibel och gillar att arbeta i team
Vi erbjuder:
Ett roligt och fartfyllt jobb i en härlig miljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurang och event
Varierande arbetstider, främst förlagda till kvällar och helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@restaurangnasudden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender/Serveringspersonal".
Näsudden 2
331 93 VÄRNAMO
Restaurang Näsudden
