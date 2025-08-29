Banslättsskolan söker lärare i fritidshem
2025-08-29
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som lärare i fritidshem är du en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där elever lyckas i skolmiljön och får utvecklas utifrån sin unika förmåga.
Nu väljer en av våra medarbetare att gå i pension, och vi söker därför en ny kollega som vill bli en del av Banslättsandan!
I ditt uppdrag bedriver du undervisning på fritidshem och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen. Under skoldagen samverkar du med en lärare i en klass och är också en viktigt del för tryggheten på elevrasterna. Tillsammans har ni elevernas kunskapsutveckling i fokus.
Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö genom ett aktivt arbete i arbetsgrupper. En central del i din roll är sociala kontakter kring elever, övriga personal, elevhälsoteamet och kontakt med vårdnadshavare. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och arbetar inkluderade. Du är mån om att hålla dig uppdaterad som lärare i fritidshem genom omvärldsbevakning, fortbildning och det kollegiala lärandet.
Vi erbjuder dig
Banslättsskolan är en välfungerande, välstrukturerad treparallellig F-5 skola som ligger i ett lugnt och naturskönt område i Tullinge. Skolan har en fin skolgård som bjuder in till rörelse och aktivitet, den är både inbjudande och variationsrik.
På Banslättsskolan har eleverna hög måluppfyllelse då vi har ambitiös och välutbildad personal. Här finner man ett väl utvecklat samarbete mellan skolans olika professioner som är både berikande och stöttande. Dessutom finns ett starkt stöd av specialpedagog. Vårt systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att göra vårt arbete ännu bättre.
Trivseln på skolan är hög både bland personal och elever. Eleverna beskriver bland annat att de trivs på skolan för att de har bra klasskamrater, roliga raster, intressanta lektioner och att de alltid finns någon vuxen som de är trygga med.
Känns det du läst angeläget - då är du varmt välkommen att söka dig till oss!
Med naturen som närmsta granne öppnas dessutom ännu fler möjligheter och med hjälp av trevliga och kunniga kollegor hoppas vi att du får en fantastisk tid här hos oss.
Banslättsskolan har goda kommunikationer och ligger nära pendeltåg och buss.
Du som söker till oss
Krav:
Lärarlegitimation för fritidshem
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som lärare i fritidshem
IKT-kunskap (Google, Microsoft365)
Erfarenhet av V-Klass
Erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i din yrkesroll. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
