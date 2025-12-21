Bagare& konditor

Ludvikas Bageri Konditoriet AB / Bagarjobb / Ludvika
2025-12-21


Visa alla bagarjobb i Ludvika, Smedjebacken, Ljusnarsberg, Fagersta, Säter eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ludvikas Bageri Konditoriet AB i Ludvika

Vi söker bagare/konditor till Ludvikas Bageri & Konditori

Vi på Ludvikas Bageri & Konditori letar efter en bagare/konditor som vill vara med och skapa riktigt gott bröd och fina bakverk tillsammans med oss.

Hos oss blir du en del av ett litet, engagerat gäng där vi hjälps åt och värdesätter både kvalitet och arbetsglädje. Arbetsdagarna är varierande - ena stunden bakar du bröd, nästa stund dekorerar du tårtor eller fyller montrarna med färska bakverk.

Vi tror att du som söker:
• har utbildning eller erfarenhet inom bageri/konditori
• gillar att ta ansvar och jobba noggrant
• tycker om att vara kreativ och har känsla för både smak och utseende
• trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Vi kan erbjuda en trivsam arbetsplats mitt i Ludvika, med möjlighet att utvecklas i yrket och vara med och bidra till ett uppskattat lokalt bageri.

Arbetstiderna varierar och kan innebära tidiga morgnar. Tjänstens omfattning bestäms i samråd vid anställning.

Publiceringsdatum
2025-12-21

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till ludvikaskonditori@hotmail.com. Urval sker löpande, så vänta inte för länge - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: ludvikaskonditori@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ludvikas Bageri Konditoriet AB (org.nr 559433-6306)
Storgatan 17 (visa karta)
771 30  LUDVIKA

Jobbnummer
9658385

Prenumerera på jobb från Ludvikas Bageri Konditoriet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ludvikas Bageri Konditoriet AB: