2025-12-21
Vi söker bagare/konditor till Ludvikas Bageri & Konditori
Vi på Ludvikas Bageri & Konditori letar efter en bagare/konditor som vill vara med och skapa riktigt gott bröd och fina bakverk tillsammans med oss.
Hos oss blir du en del av ett litet, engagerat gäng där vi hjälps åt och värdesätter både kvalitet och arbetsglädje. Arbetsdagarna är varierande - ena stunden bakar du bröd, nästa stund dekorerar du tårtor eller fyller montrarna med färska bakverk.
Vi tror att du som söker:
• har utbildning eller erfarenhet inom bageri/konditori
• gillar att ta ansvar och jobba noggrant
• tycker om att vara kreativ och har känsla för både smak och utseende
• trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Vi kan erbjuda en trivsam arbetsplats mitt i Ludvika, med möjlighet att utvecklas i yrket och vara med och bidra till ett uppskattat lokalt bageri.
Arbetstiderna varierar och kan innebära tidiga morgnar. Tjänstens omfattning bestäms i samråd vid anställning.Publiceringsdatum2025-12-21
Skicka din ansökan och CV till ludvikaskonditori@hotmail.com
Urval sker löpande, så vänta inte för länge - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Detta är ett heltidsjobb.
Ludvikas Bageri Konditoriet AB
Storgatan 17
771 30 LUDVIKA
