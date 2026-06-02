Bagare

Löfgrens Bröd & Fika AB / Bagarjobb / Kungälv
2026-06-02


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Löfgrens Bröd och Fika är ett hantverksbageri där vi har produktionen i Ytterby strax utanför Kungälv. Här tillverkar vi surdegsbröd, frallor, bullar, tårtor, catering, smörgåsar som vi sedan säljer i våra 2 egna butiker samt levererar ut till företag.
Nu söker vi en erfaren bagare med minst 2 års erfarenhet från Branschen.
Om Dig:
Du ska gilla att arbeta i team men även kunna arbeta självständigt.
Då vi arbetar med Hantverk och gör allt från grunden såsom kokar vår egna sylt, vaniljkräm, gör fyllningar från grunden och tar ständigt fram nya produkter, så ser vi att du har ett stort genuint intresse för detta också.
Vi ser att du är en stresstålig kollega som gillar att utvecklas och ha många bollar i luften. Gillar att ta fram och utveckla vårt sortiment genom att ta fram nyheter.
Om Tjänsten:
Tjänsten är på 100% i Ytterby.
Vi har kollektivavtal

Varmt välkommen med din ansökan till jobb@lofgrensbrod.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: jobb@lofgrensbrod.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Löfgrens Bröd & Fika AB (org.nr 559191-9021)
Hollandsgatan 5 (visa karta)
442 50  YTTERBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Löfgrens Bröd och Fika

Kontakt
VD
Johanna Löfgren
johanna@lofgrensbrod.se
0737044300

Jobbnummer
9943658

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