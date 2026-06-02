Bagare
Löfgrens Bröd & Fika AB / Bagarjobb / Kungälv Visa alla bagarjobb i Kungälv
2026-06-02
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Löfgrens Bröd och Fika är ett hantverksbageri där vi har produktionen i Ytterby strax utanför Kungälv. Här tillverkar vi surdegsbröd, frallor, bullar, tårtor, catering, smörgåsar som vi sedan säljer i våra 2 egna butiker samt levererar ut till företag.
Nu söker vi en erfaren bagare med minst 2 års erfarenhet från Branschen.
Om Dig:
Du ska gilla att arbeta i team men även kunna arbeta självständigt.
Då vi arbetar med Hantverk och gör allt från grunden såsom kokar vår egna sylt, vaniljkräm, gör fyllningar från grunden och tar ständigt fram nya produkter, så ser vi att du har ett stort genuint intresse för detta också.
Vi ser att du är en stresstålig kollega som gillar att utvecklas och ha många bollar i luften. Gillar att ta fram och utveckla vårt sortiment genom att ta fram nyheter.
Om Tjänsten:
Tjänsten är på 100% i Ytterby.
Vi har kollektivavtal
Varmt välkommen med din ansökan till jobb@lofgrensbrod.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: jobb@lofgrensbrod.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Löfgrens Bröd & Fika AB
(org.nr 559191-9021)
Hollandsgatan 5 (visa karta
)
442 50 YTTERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Löfgrens Bröd och Fika Kontakt
VD
Johanna Löfgren johanna@lofgrensbrod.se 0737044300 Jobbnummer
9943658