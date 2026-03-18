Bagare
2026-03-18
Vi söker bagare för att förstärka vårt team. Hos oss strävar vi efter att leverera högkvalitativa och läckra bakverk till våra kunder, och vi söker nu en individ som delar vår kärlek för bröd och bakning.
Som bagare hos oss kommer du att ha ansvar för att skapa en variation av bakverk och bröd. Vi värdesätter kreativitet och önskar att du aktivt deltar i produktutvecklingen för att säkerställa att våra produkter alltid håller högsta kvalitet.
Vi söker dig som har grundutbildning som bagare och konditor. Om du har arbetat som bagare/konditor tidigare är det ett plus. Vi uppskattar en stark laganda och förväntar oss att du kan samarbeta effektivt med övriga teammedlemmar för att säkerställa en smidig produktion. Flexibla arbetstider är en självklarhet för oss och du kan förvänta dig att arbeta både dagtid och helger.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som bagare och tror att du har de färdigheter och passion som krävs för att trivas hos oss vill vi att du söker. Vi ser fram emot din ansökan. För den här tjänsten kommer vi att rekrytera löpande, så tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Start: Omgående
Omfattning: 2 deltidsjänster, varav ett vikariat
Lön: Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olssons i Karlstad AB
(org.nr 559011-3782)
652 09 KARLSTAD (VÄRMLANDS) Arbetsplats
Bazar Bageri & Deli Jobbnummer
9804332