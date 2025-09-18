Bagare
Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB / Bagarjobb / Mölndal Visa alla bagarjobb i Mölndal
2025-09-18
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB i Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
, Kungälv
eller i hela Sverige
På Steinbrenner & Nyberg jobbar vi med nyttigheter och njutningar året runt, vill du också hänga med i vårt härliga gäng? Just nu söker vi en bagare till vår produktion i Mölndal där du får många fina kollegor!
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha minst 1 års dokumenterad yrkesvana som bagare och självständigt kunna hantera hela tillverkningsprocessen av mat- och kaffebröd från råvara till färdig produkt.
Du är ansvarstagande och noggrann och har ett gott sinne för ordning & reda.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och arbetstiden är förlagd på ett rullande schema med 1 nattvecka följt av 2 dagveckor. Helgarbete förekommer.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning, anställningsvillkor enligt kollektivavtal med LIVS.
Välkommen med din ansökan!
Vi hanterar ansökningarna löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstiden gått ut, så vänta inte med att söka! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB
(org.nr 556334-0560) Arbetsplats
Steinbrenner & Nyberg Jobbnummer
9516022