BAE Systems Hägglunds söker Tekniska skribenter
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2026-06-26
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Vill du arbeta med framtidens försvarsteknik och göra skillnad på riktigt? BAE Systems Hägglunds söker nu drivna och engagerade tekniska skribenter – både dig som är i början av din karriär och dig med erfarenhet inom området.
Hos oss får du arbeta med avancerad teknik i spännande projekt där du bidrar till utvecklingen av hållbara, effektiva, och framtidssäkra stridsfordon samt terrängfordon. Detta är en möjlighet att kombinera teknik- och språkintresse med verklig påverkan – från start till leverans. Vi växer och vi behöver bli fler, välkommen med din ansökan!
Därför kommer du trivas hos oss
Hos oss får du arbeta med högteknologiska produkter i en verksamhet som har både bredd och djup. Du får möjlighet att vara med från de första idéerna till att se produkterna rulla ut till kund – något som ger både stolthet och sammanhang. Vår arbetsmiljö kännetecknas av teknikglädje, prestigelöshet och stark teamkänsla. Du får stora möjligheter till kompetensutveckling, internt nätverkande och en karriärväg som kan formas efter dina ambitioner.
Din framtida utmaning
Som teknisk skribent hos oss blir du en viktig del av vårt team inom Tekniska publikationer. Här arbetar du med att ta fram diverse tekniska dokument, med stöd av systemingenjörer, konstruktörer och övriga specialister. Med hjälp av system så som Arbortext och SAP VEA så skapar du dokument, som instruktionsböcker, reparationsböcker, m.m. Du är den som gör tekniken begriplig för våra kunder!
Du kommer att arbeta i en dynamisk utvecklingsmiljö där produktens teknik och målgrupp står i fokus. Tjänsten ställer krav på att du är driven, kan kombinera självständigt arbete med kommunikation och lagarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning som teknisk skribent, eller annan liknande erfarenhet med inriktning mekanik, el, hydraulik, mjukvara, eller liknande tekniskt område. Du kan vara nyutexaminerad eller ha flera års erfarenhet av att producera dokument – oavsett bakgrund tror vi att du har ett genuint teknik- och språkintresse och en vilja att förstå hur saker fungerar på djupet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av XML-baserat skrivprogram och har jobbat inom modulära databaser och CMS.
För tjänsten krävs att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Som person är du analytisk, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs i samarbete med andra, är kommunikativ och tycker om att dela med dig av kunskap. Vi värdesätter en positiv inställning, ansvarstagande och förmåga att se både detaljer och helhet.
Vad du blir en del av?
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken:https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-06-26Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Sebastian Olmenius, gruppchef Tekniska Publikationer, sebastian.olmenius@baesystems.se
, eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
.
Vi har begränsad tillgänglighet under semesterperioden (V 28- V 31) och återupptar rekryteringsprocessen när vi är tillbaka 3 augusti.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Om du inte redan bor här, ser vi ser gärna att du blir en av alla som tagit steget och flyttat till Örnsköldsvik för jobb hos oss med möjligheten att kombinera karriär med allt som Höga Kusten har att erbjuda. Självklart erbjuder vi generöst flyttbidrag och goda villkor i övrigt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Jörgen Ottosson Akademikerföreningen 0660-80838 Jobbnummer
9981889