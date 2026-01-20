Badvärd
2026-01-20
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån allas rätt till en meningsfull fri tid. I alla våra verksamheter skapar vi möjligheter för människor att mötas, samskapa, uppleva och delta i varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för alla. Kultur och fritid är viktiga pusselbitar i ett växande Trelleborg och vårt arbete bidrar till attraktivitet, trygghet samt livskvalitet och folkhälsa.
Arbetsplatsen
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på kultur- och fritidsnämndens uppdrag med att erbjuda invånarna ett brett kultur- och fritidsutbud med goda möjligheter till delaktighet, lärande, upplevelser och sammanhang som berikar människors liv och fria tid.
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till cirka 190 mkr och förvaltningen har cirka 100 tillsvidareanställda medarbetare med bred kompetens.
Kultur- och fritidsförvaltningen befinner sig i ett utvecklings- och omställningsarbete för att kunna spela en mer aktiv och central roll i arbetet mot en mer hållbar och attraktiv kommun och har per den 1 januari 2025 gått in i en ny organisation. Förändringen innebär bland annat att förvaltningens verksamheter inordnas i fyra nya avdelningar. I avdelningen värdskap, föreningssamverkan och idrott ingår bland annat ansvar för kommunens badhus och friluftsbad.
På det centralt belägna Badhuset i Trelleborg finns både motionssim, simskola, vattenlekar och avkoppling. Här finns bland annat äventyrsbad, trampoliner, varmvattenbassäng och två 25-metersbassänger. Det finns dessutom bubbelpool, ångbad, bastu och relaxavdelning. Äventyrsbadet genomgår under 2025 en totalrenovering och förväntas öppna igen under vintern 2025/2026. Det finns även ett Friluftsbad i Anderslöv, som har öppet under sommaren, med en 25-metersbassäng och en barnbassäng.
Arbetsgruppen består av åtta badvärdar och en enhetschef. Tillsammans ger vi Badhusets besökare, allmänhet, skolor och föreningar en trygg mötesplats. Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
På Trelleborgs Badhus möter du människor i alla åldrar där aktiviteter fyller dagen med allt från vattengympa, simskola till livlig lek. Du måste tycka om vatten och att jobba med människor.
Som badvärd kommer du främst att arbeta med badbevakning, kassatjänst och städning. En stor del av vår verksamhet är vår simundervisning men även aktiviteter såsom babysim och vattengympa. Det är därför viktigt för oss att du som söker har en vilja och ett intresse av att hålla i aktiviteter. Viss del av tekniskt arbete förekommer också. Vi erbjuder ett omväxlande och fritt arbete som kräver att du tar mycket eget ansvar.
Att arbeta för att ge bra service och god säkerhet för våra badgäster är en viktig del i arbetet.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helger.
Under sommarmånaderna kommer du även att arbeta på Friluftsbadet i Anderslöv.Kvalifikationer
Du ska ha gymnasieutbildning. Din simkunnighet ska vara god, för att du ska klara av att livrädda. Vilket innebär att du ska klara av att simma minst 200 meter och dyka ner på 4 meters djup. Innan anställning kan ske, ska erforderliga test utföras.
Viktiga egenskaper är att du är servicemedveten, flexibel, självgående och har god förmåga att samarbeta. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att arbeta med service. Vi ser också positivt på kunskaper och erfarenhet av maskinrumshantering.
Som person är det viktigt för oss att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående när du tar hand om våra besökare. Du har också en vilja och ett intresse att hjälpa andra samt är inte rädd för att ta initiativ och sätta igång aktiviteter när det behövs.
Vi vill att du som söker förstår, talar och skriver god svenska och engelska, övriga språkkunskaper är meriterande.
Det är meriterande om du har arbetat i badmiljö med badbevakning- och/eller simlärarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Arbetstid och varaktighet
Vikariat 100%Tillträde
Under Mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska simtest utföras och vara godkänt och ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Kontaktperson för detta jobb
Karolina Jonasson, enhetschef 0410 - 73 38 72
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Sista ansökningsdag
2026-02-15 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.
I din ansökan vill vi gärna att du motiverar varför du söker just den här tjänsten hos oss och anger de kvalifikationer som är relevanta för tjänsten.
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan!
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
