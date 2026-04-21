Badvärd - inriktning simskola
2026-04-21
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Korsavadsanläggningen öppnar åter efter en omfattande renovering och flera års stängning. Anläggningen är en central mötesplats för idrott, fritid och rörelse i Simrishamns kommun och rymmer simhall, skyttehall, bowlinghall, två gymnastikhallar samt en stor sporthall. Verksamheten besöks dagligen av skola, föreningar och allmänhet och spelar en viktig roll i kommunens fritidsutbud.
Tjänsten är placerad inom Fritidsenheten i Simrishamns kommun, som ansvarar för fritids- och föreningsutveckling, badverksamhet, ungdomsverksamhet samt anläggning och drift. I samband med återöppningen står verksamheten inför en spännande uppstarts- och utvecklingsfas där kvalitet, trygghet och tillgänglighet står i fokus
Arbetsuppgifter
I rollen som badvärd med simskoleansvar arbetar du deltid, 80-100 procent enligt överenskommelse. Tjänsten är varierad och innebär omväxlande arbetsuppgifter där alla förekommande moment i verksamheten ingår. Du arbetar både som simlärare och badvärd och utför arbetsuppgifter av fysisk karaktär, såsom badbevakning, simundervisning, arbete i kassa och reception samt städning och övrigt förekommande anläggningsarbete.
Anläggningen öppnar efter en omfattande renovering, vilket innebär att tjänsten även innehåller utvecklings- och utvärderingsarbete. Du blir en viktig del i uppstarten av verksamheten och bidrar aktivt till att forma arbetssätt, rutiner och kvalitet i den dagliga driften.
Tillsammans med en kollega har du huvudansvaret för skolsimskolan samt för utvecklingen av kommunens egen simskoleverksamhet, som vi avser att erbjuda våra medborgare. Arbetet innebär både planering, genomförande och löpande uppföljning av simundervisningen.
Du har ett viktigt ansvar för badgästernas säkerhet och trivsel och bidrar till att skapa en trygg, välkomnande och professionell badmiljö. På arbetsplatsen tillämpas roterande tjänstgöring, vilket innebär att samtliga moment ingår i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år och har god simkunnighet. För tjänsten genomförs tester i både simning och livräddning, då säkerheten är en central del av arbetet.
För att kunna arbeta som badbevakare och simlärare är det önskvärt att du är utbildad simlärare och har god förståelse för säkerhetsrutiner i badanläggning.
Det är meriterande om du har aktuell utbildning i hjärt-lungräddning (HLR), erfarenhet av livräddning samt vana av att arbeta förebyggande med säkerhet i miljöer där barn, ungdomar och allmänhet vistas. Tidigare erfarenhet av att leda simskoleverksamhet, arbeta med barn och ungdomar samt engagemang eller aktivitet inom idrottsförening ses också som en fördel. Anläggningen drivs i kommunal regi och det är därför positivt om du har förståelse för vad det innebär att arbeta inom kommunal verksamhet, med fokus på samhällsnytta, likabehandling och service till medborgarna. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Arbetet innebär mycket kundkontakt och ställer höga krav på ansvarstagande, uppmärksamhet och förmåga att agera lugnt och tryggt vid incidenter eller nödsituationer. Du är serviceinriktad, har god initiativförmåga och lätt för att se vad som behöver göras, samtidigt som du har god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i grupp och kommunicerar tydligt och professionellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, särskilt i frågor som rör säkerhet och bemötande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40100".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Simrishamns kommun
Simrishamns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt
Enhetschef
Emmy Hurtig Kokko emmy.hurtig.kokko@simrishamn.se
