Badhuschef till nya Oceanhamnsbadet
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-04-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du leda en av Helsingborgs största och mest betydelsefulla satsningar inom fritid, folkhälsa och stadsutveckling? Vara med och bygga framtidens mötesplats för simning, hälsa och upplevelser?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stad bygger nu Oceanhamnsbadet - ett nytt, havsnära badhus om cirka 18 500 kvm med 50-meters tävlingsbassäng, familjebad, multibassänger, gym, café och läktarkapacitet för nationella tävlingar. Badet kommer bli ett tydligt nav i den nya stadsdelen Oceanhamnen.
Anläggningen planeras öppna vid årsskiftet 2029/2030. Anläggningen finansieras till stor del genom Henry och Gerda Dunkers donationsfonder, vilket ställer krav på långsiktig ekonomisk stabilitet och ansvarsfull förvaltning.
Vi rekryterar nu badhuschef redan vid byggstart. Du får därmed möjlighet att vara med från grunden - lära känna huset, påverka flöden och funktioner, bygga organisationen och utveckla verksamheten inför öppning.
Tjänsten är placerad inom Fritid Helsingborg, en del av Skol- och fritidsförvaltningen. Du kommer att ingå i Fritid Helsingborgs ledning och är därmed med och har ett övergripande ansvar för fritidsfrågor i Helsingborg - utöver ditt ansvar för Oceanhamnsbadet.
Som badhuschef ansvarar du för att etablera, leda och utveckla verksamheten vid Oceanhamnsbadet - från planering till full drift. Rollen erbjuder ett strategiskt uppdrag med verklig påverkan, möjlighet att bygga en verksamhet som kommer prägla Helsingborg i generationer och kollegialt stöd i en erfaren chefsgrupp.
Ditt uppdrag omfattar bland annat:
Bygga upp organisation, struktur och arbetssätt inför öppning
Rekrytera och utveckla en personalstyrka motsvarande cirka 30 heltidstjänster (fördelade på fler medarbetare)
Ansvara för budget, resultat, arbetsmiljö och säkerhet
Säkerställa en trygg, inkluderande och professionell badverksamhet
Skapa balans mellan skolans behov, föreningslivets utveckling, allmänhetens tillgänglighet och evenemang för föreningar och allmänhet
Samverka med föreningsliv, näringsliv och andra förvaltningar inom stadens organisation
Bidra strategiskt i Fritid Helsingborgs ledningsarbete
Vad vi erbjuder
Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du har dokumenterad chefserfarenhet med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar, gärna från badhus, idrottsanläggning, upplevelseverksamhet eller annan publik verksamhet.
Du:
Är en trygg och tydlig ledare som bygger tillit och delaktighet
Har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Förstår ekonomiska samband och kan omsätta mål i styrning och uppföljning
Har god kunskap om säkerhet, drift och arbetsmiljö i publik miljö i allmänhet och badhus i synnerhet
Har erfarenhet av samverkan med föreningsliv och offentliga aktörer
Har erfarenhet av att arrangera små och stora evenemang i badhusmiljö
Är strukturerad, beslutsför och utvecklingsorienterad
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet är ett krav. Erfarenhet av att starta upp eller utveckla större verksamheter är meriterande.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Kontaktuppgifter till fackförbund
Evert Blohmé
Facklig företrädare SACO
mailto:evert.blohme@helsingborg.se
Raija Landgren
Facklig företrädare Ledarna
042-10 44 90
mailto:raija.landgren@helsingborg.se
Kontaktuppgifter till lokala fackliga parter anges nedan under "kontaktpersoner"
Övriga fackförbund nås via Kontaktcenter
042-10 50 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Ewa Albertsson Ewa.Albertsson@helsingborg.se Jobbnummer
9862885