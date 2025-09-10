Bad- och simhallspersonal
Som medarbetare i Kultur- och Fritidsförvaltningen är du en av 40-talet anställda som arbetar med föreningslivet, utvecklar våra fritidsanläggningar och arbetar för ett ökat utbud samt stöd till kultur, friluftsliv och folkhälsa i kommunen. Vi arbetar och samverkar med övriga förvaltningar i kommunen. Glädje och utveckling i vårt arbete, samt lite bättre varje dag är ledord.
Vi söker en engagerad och motiverad person till vår simhall Hagadal i Hultsfred. Som bad- och simhallspersonal hos oss ger du service till badgästerna, ansvarar för simundervisning, arbetar i kassa/reception samt sköter bassängövervakning och lokalvård. Även arbete som motionsledare för någon av våra motionsgrupper kan ingå i arbetet. Som anställd hos oss kommer du även arbeta under kvällar och helger.Kvalifikationer
Är du som person flexibel, serviceinriktad och trevlig lär vi dig resten, vi ser det som en merit om du är utbildad simlärare, badmästare, vattengympainstruktör eller annan likvärdig utbildning. Även andra utbildningar inom sport och fritid är meriterande.
Kompletterande utbildningar kan möjliggöras under pågående anställning. Vi ser gärna att du har goda språkkunskaper i svenska och engelska samt gärna ytterligare språk i både tal och skrift. Erfarenhet av arbete på liknande anläggningar är meriterande, samt även datorvana, kassaarbete och arbete med kundkontakter.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1020148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712) Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Kontakt
Verksamhetsansvarig
Maria Bohlin maria.bohlin@hultsfred.se 010-354 21 20 Jobbnummer
