Backendutvecklare inom C# till Axis Communications
2025-08-28
Vill du arbeta med C#.NET-utveckling av innovativa videohanteringssystem? Hos Axis Communications får du jobba med hela utvecklingsprocessen, och vi söker nu dig som backendutvecklare.
OM TJÄNSTEN
Axis arbetar med utveckling av nätverksbaserad kameraövervakning och erbjuder i dagsläget både kameror och systemlösningar inom området. Företaget är ledande inom sin bransch och har kontor i 20 länder samt samarbetspartners världen över.
Som backendutvecklare inom C#.NET kommer du att jobba med Axis camera stations i ett team som idag består av tre mjukvaruutvecklare och en QA-ingenjör. Det läggs stor vikt vid samarbete och agilt arbetssätt, med mycket parprogrammering och kontinuerliga, mindre leveranser.
Arbetsdagarna inleds med möte, där både retrospektiv och interna reflektioner är en naturlig del av vardagen. Axis arbetar för självdrivna team för att fostra en innovativ kultur, med stort fokus på hjälpsamhet. Vi ser att du uppskattar systemdesign och applikationsutveckling, där du gärna sitter med problemlösning.
Du erbjuds
• En möjlighet att arbeta på ett världsledande företag inom nätverksbaserad videoövervakning
• Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med chans till långsiktighet i rollen hos Axis Communications
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att vara delaktig i att skapa helhetslösningen som kopplar samman slutanvändarna med det växande utbudeet av Axis kameror och hårdvara. Med teamet kommer du att utveckla Axis eget VMS; AXIS Camera Station, som skrivs i C#.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom datavetenskap eller annan liknande utbildning, önskvärt som civilingenjör
• Har god kunskap i C#.NET
Det är meriterande om du har
• Arbetat i liknande roll tidigare med C#.NET
• Erfarenhet av Linux, önskvärt C# i Linux-miljö
• Kunskap om API
• Erfarenhet av Azure
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
