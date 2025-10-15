Backend-utvecklare till Quest Consulting
2025-10-15
Uppdragsbeskrivning
En myndighet söker en senior .NET-utvecklare till ett pågående digitaliseringsinitiativ där IT och digital utveckling står i fokus. Uppdraget gäller nyutveckling av funktionalitet inom ett system som används för samverkan med externa aktörer.
Utvecklaren ingår i ett agilt, tvärfunktionellt team med produktägare, utvecklare, testare och UX-designer. Teamet ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av sin produkt och arbetar enligt SAFe-inspirerade agila metoder.
Rollen innebär utveckling av lösningar av hög kvalitet, enhetstester, integrationstester och felsökning enligt etablerad referensarkitektur. Som senior utvecklare förväntas du bidra med kunskapsdelning, teknisk vägledning och best practices.
Obligatoriska krav
Kompetensnivå 4 (ca 9-12 års erfarenhet)
Minst 5 års erfarenhet av microservices-arkitektur
Minst 5 års erfarenhet av containerteknik (Docker och Kubernetes/OpenShift)
Erfarenhet av utveckling av REST API:er
Erfarenhet av Git i teammiljö (inom de senaste 3 åren)
Erfarenhet av xUnit, NUnit eller liknande ramverk för enhetstester (inom de senaste 3 åren)
Erfarenhet av Elasticsearch (inom de senaste 3 åren)
Erfarenhet av MSSQL och Oracle DB (inom de senaste 3 åren)
Erfarenhet av agila metoder och arbete i autonoma team (Scrum eller motsvarande, inom de senaste 3 åren)
Erfarenhet av ActiveMQ eller liknande meddelandeköer (inom de senaste 3 åren)
Erfarenhet av DevOps-verktyg och CI/CD-pipelines, t.ex. ArgoCD, Tekton, GitOps eller motsvarande (inom de senaste 3 åren)
Erfarenhet av Jira och Confluence (inom de senaste 3 åren)
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande krav
Erfarenhet av att coacha och stödja juniora kollegor i team
Erfarenhet av att stödja arkitekturella vägval och förstå verksamhetskritiska processer
Erfarenhet av att ha arbetat som Tech Lead
Erfarenhet av att driva förbättringar av produkt och arbetssätt i team
Erfarenhet av arbete med ServiceNow
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
