B2B-säljare/mötesbokare - Eskilstuna
Säljarjobb / Eskilstuna
2026-01-02
Vi söker just nu en driven och relationsskapande B2B-säljare/mötesbokare till ett expansivt företag inom solcellsindustrin. Företaget arbetar med hållbara energilösningar och samarbetar med solcellsinstallatörer över hela landet för att bidra till en grönare framtid. I rollen får du möjlighet att kombinera din säljkompetens med ett genuint engagemang för förnybar energi.
Om rollen
Som B2B-säljare/mötesbokare blir du en central del av företagets försäljningsteam. Din främsta uppgift är att skapa kontakt med solcellsinstallatörer och andra företag inom branschen, boka in möten samt bygga långsiktiga kundrelationer. Du kommer att arbeta både via telefon och digitala kanaler där målet är att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Rollen passar dig som trivs i en social och målinriktad miljö och som vill växa inom försäljning i en framtidsbransch.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kontakta solcellsinstallatörer och företag inom energisektorn
• Boka möten och följa upp leads för säljavdelningen
• Identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla kundrelationer
• Arbeta målinriktat mot tydliga sälj- och aktivitetsmål
Vi söker dig som:
• Har minst 1 års erfarenhet av B2B-försäljning
• Har erfarenhet eller god förståelse för solcells- eller energibranschen
• Är kommunikativ, social och trivs i en utåtriktad roll
• Arbetar strukturerat och motiveras av att nå uppsatta mål
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
Ansök redan idag! intervjuer och urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
