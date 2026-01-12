B2B Underwriting Specialist
2026-01-12
Northmill Bank är en svensk utmanarbank som är dedikerad till att revolutionera sättet vi hanterar och skyddar vår ekonomi. Vi skapar en annorlunda bankupplevelse, digital yet personal.
Northmill Bank grundades år 2006 och har vuxit till över 200 anställda i 3 länder, 3 500 handlare och 600 000 användare. Vi använder den senaste tekniken för att utveckla säkra, smarta och användarvänliga produkter för våra kunder. Det är våra privat- och företagskunder som är anledningen till varför vi gör det vi gör. Vi är ett 100% molnbaserat produktföretag där teknologi är drivkraften för att skapa smartare bankprodukter.
Om rollen
Northmill bank söker nu en Underwriting Specialist till vår B2B Credit & Onboarding-team. I denna roll kommer du att hantera förfrågningar från våra företagskunder gällande produkterna lån, kortinlösenavtal, fakturabetalningar, Swish samt transaktions- och sparkonto förfrågningar. Arbetet omfattar onboarding, risk- och säkerhetsbedömning samt nyupplägg av produkter för B2B kunderna.
Vi söker dig som är analytisk, har god social kompetens, gillar kundkontakt via telefon samt videomöten. Periodvis är inflödet av förfrågningar högt vilket ställer krav på god förmåga att strukturera och prioritera ditt dagliga arbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:
Bedöma förfrågningar om företagskredit samt förfrågningar om kortinlösen/fakturatjänster och övriga produkter på B2B-sidan ur ett riskperspektiv.
Daglig kundkontakt via videomöten/telefon och e-post.
Inhämta kompletteringar i de fall det krävs samt administrera dessa.
Utföra screening på samtliga förfrågningar.
Lämna besked till kund efter behandlad ansökan samt administrera nyupplägg av produkter vid godkänd ansökan.
Följa upp och kontrollera att kunden uppfyller krav ställda vid onboarding.
Följa upp och kontrollera att kunden uppfyller krav ställda vid onboarding.
Vara behjälplig med diverse enskilda kundärenden.
I rollen som Underwriting Specialist är du kunnig inom, och behjälplig med, alla våra B2B produkter. Arbetet omfattar till viss del samarbete och dialog med olika stakeholders i banken.
Du har en stark analytisk förmåga, hög stresströskel och ett affärsmässigt sinne. Du arbetar strukturerat och har förmågan att planera ditt dagliga arbete målmedvetet. Vi tror även att du är duktig kommunikativt och har lätt att få fram ditt budskap.
Minst några års erfarenhet av kreditriskbedömning av företagskunder.
Arbetslivserfarenhet som Kredithandläggare/kreditriskanalytiker mot företag från bank är starkt meriterande.
Relevant utbildning inom ekonomi eller juridik alt. motsvarande erfarenhet.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Fantastiskt kontor på bästa läget i Stockholm med härliga ytor och vyer.
Ett självständigt arbete med möjlighet att påverka.
Stora utvecklingsmöjligheter.
Stöd för sportaktiviteter (5 000 kr i friskvårdsbidrag).
Livförsäkring.
Frukost och frukt på kontoret varje dag samt helig fika på fredagar.
Konferens utomlands vartannat år.
Regelbundna AW:s på fredagar och firade framgångar på kontoret.
Fun Facts
Vårt kontor blev utsett till Stockholms snyggaste kontor 2020.
Ta ett gympass två minuter bort eller en joggingrunda i stan.
Konferens utomlands vartannat år samt härliga "Northchill"-afterworks under året.
