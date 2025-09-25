B2B Säljare | Kinnarps | Malmö
2025-09-25
Är du en driven B2B-säljare med passion för hållbara arbetsmiljöer? Jefferson Wells söker nu två affärsmässiga och relationsskapande säljare till ett spännande konsultuppdrag hos Kinnarps i Malmö. I rollen kommer du att arbeta med uppsökande försäljning och helhetslösningar inom arbetsplatsdesign för kontor, utbildning och omsorg. Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och bli en del av ett högpresterande team? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Malmö
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag i 9 månader med mycket goda möjligheter till anställning hos kund
Omfattning: Heltid, på plats hos kund
Om jobbet som B2B Säljare:
Som B2B Säljare hos Kinnarps kommer du att spela en nyckelroll i att skapa bättre arbetsmiljöer genom att erbjuda hållbar arbetsplatsdesign till kunder inom både offentlig sektor och näringsliv. Du arbetar proaktivt med nykundsbearbetning och relationsbyggande försäljning, och är en viktig del av ett lokalt team med starkt samarbete med centrala funktioner.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Proaktiv försäljning av helhetslösningar inom arbetsplatsdesign.
* Uppsökande försäljning och nykundsbearbetning.
* Bearbeta beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv.
* Genomföra kundbesök och presentationer för olika målgrupper.
* Samarbeta med lokalt och centralt team.
* Arbeta brett geografiskt med kunder inom bland annat kontor, skola och vård och omsorg.
Den vi söker:
För att lyckas i rollen som B2B Säljare ser vi att du är en affärsdriven person med förmåga att även förvalta befintliga kundrelationer. Du är strukturerad, nyfiken och har ett stort intresse för att skapa värde för dina kunder. Du trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till teamets gemensamma framgång.
Vi söker dig som:
* Har starkt affärsmannaskap och är resultatdriven.
* Är strukturerad och arbetar metodiskt.
* Är nyfiken, orädd och håller dig uppdaterad om omvärlden.
* Har god kommunikativ förmåga och bygger långsiktiga relationer.
* Har erfarenhet av att hålla presentationer för olika kundgrupper.
* Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
* Har goda kunskaper i Office-paketet.
* Innehar B-körkort.
* Akademisk utbildning (t.ex. civilingenjör eller civilekonom) är meriterande.
Om Kinnarps:
Kinnarps är en av Europas ledande helhetsleverantörer av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, utbildning och omsorg. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1942, med tillverkning i Sverige och verksamhet i över 40 länder.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
