B-korts chaufför till Avfallskonsulten
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Norrtälje
, Surahammar
, Nacka
Vi på Avfallskonsulten i Huvudstaden AB växer snabbt och söker nu en B-korts chaufför som vill bli en del av ett engagerat, hårt arbetande team - där vi ställer upp för varandra och samtidigt har roligt på jobbet.
Det här är en tjänst för dig som tar ansvar, gillar att arbeta självständigt men samtidigt trivs i ett lag där alla bidrar. Vi är inne i en expansiv fas och söker dig som vill vara med på resan.
Du behöver inte ha erfarenhet från återvinningsbranschen sedan tidigare. Har du arbetat med distribution, budbil eller annan transportkörning är det meriterande - men rätt inställning väger tyngst.
Avfallskonsulten i Huvudstaden AB är ett ungt och hungrigt företag som utmanar de stora aktörerna i avfalls- och återvinningsbranschen. Sedan starten 2019 har vi haft ett tydligt mål: att skapa smartare, effektivare och mer kundnära lösningar inom avfallshantering.
Vi utgår från Älta/Tyresö i Stockholm där vi har lager, kontor och fordon samlade på samma plats. Beslutsvägarna är korta, tempot är högt och vi bygger företaget tillsammans. Här är man inte en i mängden - här är man en viktig del av helheten.Dina arbetsuppgifter
Som B-korts chaufför hos oss kommer du bland annat att:
Köra lätt lastbil för insamling av återvinning och avfall hos våra kunder
Arbeta med hämtning av exempelvis förpackningar, grovavfall och annat material
Transportera material till olika avfalls- och återvinningsanläggningar
Ha daglig kundkontakt och representera företaget ute på uppdrag
Bidra till struktur, kvalitet och effektivitet i det dagliga arbetet
Arbetet är varierande och praktiskt, med både körning och fysiska moment. Ingen dag är den andra lik.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Är ansvarstagande, punktlig och har en stark arbetsmoral
Trivs med fysiskt arbete och har god fysik
Gillar att arbeta både självständigt och i team
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Hos oss är attityden viktig. Vi jobbar hårt - men vi har också kul tillsammans. Rätt person kommer att passa in i ett sammansvetsat team där man hjälper varandra och driver arbetet framåt.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Lön enligt kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas i takt med att företaget växer
Nära samarbete med kollegor och ledning
En arbetsplats med högt tempo, tydligt ansvar och stark laganda
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
