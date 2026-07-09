Azure DevOps Specialist
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll där du är med och stärker utvecklings- och leveransförmågan i en organisation med höga krav på kvalitet, säkerhet och skalbarhet. Fokus ligger på Azure DevOps som plattform och på att skapa effektiva flöden genom hela DevSecOps-kedjan, från kod och test till deploy och release.
Du arbetar nära utvecklingsteam, arkitekter och plattformsfunktioner för att vidareutveckla en gemensam plattform som ska fungera stabilt och enhetligt för flera team. Här får du kombinera teknikdjup med förbättringsarbete och vara med och forma arbetssätt, automation och styrning i en miljö där Azure DevOps är en nyckel till snabbare och säkrare leveranser. Det gör rollen särskilt intressant om du vill ha stort inflytande på plattform, pipelines och arbetssätt.
ArbetsuppgifterDu vidareutvecklar och förvaltar organisationens Azure DevOps-plattform.
Du bygger, underhåller och kvalitetssäkrar skalbara CI/CT/CD-lösningar för flera utvecklingsteam.
Du utvecklar pipelines med Managed DevOps Pools och YAML-baserade konfigurationer.
Du arbetar med pakethantering, feeds och automatiserade leveransflöden.
Du bidrar till ramverk, governance och tekniska policies kopplade till Azure DevOps.
Du stöttar utvecklingsteam i hur plattformen används på ett säkert, standardiserat och enhetligt sätt.
Du integrerar säkerhet och testautomatisering i leveransprocesserna.
Du driver kontinuerliga förbättringar inom automation, flöden och arbetssätt.
KravMinst 4 års dokumenterad erfarenhet som Azure DevOps-specialist.
God praktisk erfarenhet av Azure DevOps som plattform.
Erfarenhet av automatiserade leveransflöden från kod till test och drift.
Erfarenhet av att bygga och underhålla CI/CT/CD-pipelines.
Förståelse för DevSecOps-principer och säkerhet i leveransprocessen.
Förmåga att bygga skalbara lösningar för flera utvecklingsteam.
Van att arbeta med YAML, Git, PowerShell och C#.
MeriterandeUtvecklarbakgrund inom .Net.
Erfarenhet av agila arbetssätt, gärna SAFe.
Erfarenhet av testautomatisering och CI/CD-ramverk.
Erfarenhet av säkerhetsskanning i pipelines, till exempel SonarQube.
Erfarenhet av containerplattformar eller skalbara lösningar för kontinuerlig test.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047254-2095018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9998483