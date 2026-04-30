Azure DevOps Specialist
Avaron AB
2026-04-30
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag där fokus ligger på att stärka utvecklings- och leveransförmågan i en större organisation med flera utvecklingsteam och höga krav på säkra, effektiva och skalbara flöden. Här arbetar du nära utvecklingsteam, arkitekter och intern drift- och plattformsorganisation för att vidareutveckla Azure DevOps som plattform och skapa förutsättningar för release on demand i större skala.
Rollen är tydligt inriktad på Azure DevOps och omfattar hela DevSecOps-kedjan, från kod till test och drift. Du bidrar både operativt och rådgivande genom att utveckla plattformen, stötta team i användningen och säkra att lösningar används på ett enhetligt, förvaltat och standardiserat sätt. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka en central plattform och driva automation och DevSecOps framåt i praktiken.
ArbetsuppgifterDu vidareutvecklar och förvaltar organisationens Azure DevOps-plattform.
Du bygger och underhåller skalbara CI/CT/CD-lösningar som kan användas av flera utvecklingsteam.
Du utvecklar, kvalitetssäkrar och förbättrar pipelines med hjälp av Managed DevOps Pools i Azure och YAML-baserade konfigurationer.
Du arbetar med pakethantering och feeds för att skapa robusta och effektiva leveransflöden.
Du bidrar till framtagning och efterlevnad av ramverk, governance och tekniska policys kopplade till Azure DevOps.
Du stöttar utvecklingsteam i hur plattformen används på ett säkert, standardiserat och hållbart sätt över tid.
Du integrerar säkerhet och testautomatisering i leveransprocesserna och driver kontinuerlig förbättring av arbetssätt, flöden och automation.
Du tar en rådgivande roll i dialog med tekniska intressenter och delar gärna med dig av din kunskap.
KravMinst 4 års dokumenterad erfarenhet av arbete som Azure DevOps-specialist.
Erfarenhet av automatiserade leveransflöden från kod till test och drift.
Förståelse för DevSecOps-principer och säkerhet som en del av leveransprocessen.
Förmåga att bygga skalbara lösningar för flera utvecklingsteam.
God praktisk erfarenhet av Azure DevOps som plattform, exempelvis konfiguration, utveckling av egen funktionalitet och framtagning av extensions.
God förståelse för Azure DevOps som plattform samt vana att arbeta med YAML, Git, PowerShell och C#.
Erfarenhet av pakethantering, feeds och automatiserade flöden.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeUtvecklarbakgrund, exempelvis inom .NET.
Erfarenhet av agila arbetssätt, gärna inom SAFe.
Erfarenhet av skalbara lösningar för testautomatisering och kontinuerligt test, exempelvis framtagning av ramverk och pipelinestöd.
Erfarenhet av säkerhetsskanning i CI/CD-pipelines, exempelvis med SonarQube och GitHub Advanced Security.
Erfarenhet av molntjänster i Azure.
Erfarenhet av hantering av containerplattformar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666778-1976754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM
