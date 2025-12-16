Avtalsombud materialavtal
2025-12-16
Publiceringsdatum2025-12-16
Du blir en del av gruppen Logistics and Contract Management, en kompetensmässigt bred grupp med ansvar inom både logistik och strategisk avtalshantering. Vi arbetar nära verksamheten och har en central roll i att säkerställa kommersiellt hållbara, långsiktiga och värdeskapande leverantörsrelationer som möjliggör E.ONs verksamhet och mål.
Din roll
I rollen som Avtalsombud har du ett övergripande kommersiellt ansvar för avdelningens material- och tjänsteavtal. Du företräder E.ON gentemot leverantörer och agerar som bolagets ombud i avtalsfrågor genom hela avtalslivscykeln, från uppföljning och revision till omförhandling, tvister och avtalsförlängningar.
Du leder förhandlingar, driver eskaleringar vid behov och säkerställer att E.ONs kommersiella intressen, upphandlingsstrategi och inköpsrutiner efterlevs. Rollen innebär ett nära samarbete med projekt, inköp, juridik och andra delar av verksamheten, där du fungerar som rådgivare och stöd i avtalsrelaterade frågor.
Du har även en viktig roll i att driva hållbarhetsfrågor inom avtalsområdet och säkerställa att säkerhet, kvalitet och kundfokus genomsyrar arbetet. Rollen är strategisk och erbjuder stort utrymme att påverka, inte minst i upphandlingar av betydande ekonomisk omfattning.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kommersiellt arbete i komplexa affärs- och avtalsmiljöer. Du är van vid att leda och genomföra förhandlingar, följa upp avtal samt hantera risker, kalkyler och ekonomiska konsekvenser. Du har god affärsförståelse och arbetar strukturerat i IT-system, med förmåga att agera tydlig och professionell kravställare i samarbete med olika delar av verksamheten.
Relevant högskoleutbildning är meriterande, liksom erfarenhet från logistik, materialflöden, industriell verksamhet eller energibranschen. Det är även meriterande om du har arbetat med strategiska upphandlingar och hållbarhetsfrågor kopplat till leverantörsled.
Som person är du analytisk, strategisk och noggrann, med förmåga att se helheten. Du är prestigelös i ditt arbetssätt, trivs med samarbete och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer både internt och externt. Du är drivande, kommunikativ och bekväm i rollen som eskaleringspunkt i komplexa kommersiella situationer.
Hur är det hos oss?
Hos oss präglas vardagen av öppenhet, samarbete och en gemensam vilja att lyckas tillsammans. Vi tror på långsiktiga och professionella samarbeten, både internt och med våra leverantörer, och på att olika perspektiv och kompetenser gör oss bättre. Rollen passar dig som trivs i en miljö där allt inte alltid är förutsägbart, men där vi tillsammans levererar hög kvalitet även i komplexa sammanhang.
Din chef, Jakob Hägg, har ett coachande och tillitsbaserat ledarskap med stort förtroende för teamets kompetens. Han uppmuntrar dialog och ett öppet idéutbyte, och finns nära till hands som stöd och eskaleringspunkt när det behövs.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 11 januari.
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
