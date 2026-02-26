Avtalsansvarig till Sussa samverkan
2026-02-26
Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland. Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som ersätter många av de tidigare digitala lösningar som regionerna haft. Samverkans- och ledningsstöd är en administrativ enhet med målet att ge adekvat administrativt stöd i det dagliga arbetet. Stödet ges till samverkansstyrgruppen och till pågående samverkansområden, exempelvis systemförvaltning, program och projekt. Alla nio Sussaregioner har ett likalydande avtal med leverantören som behöver underhållas och utvecklas under avtalstiden, varför avtalsförvaltning ständigt behöver upprätthållas och utvecklas över tid. Till Sussa samverkans- och ledningsstöd söker vi en avtalsansvarig med start enligt överenskommelse till och med 2027-12-31. Bemanningen av denna roll sker inom Sussa vårdstöd och urvalet kommer därför att göras av sökande från alla nio Sussa-regioner. Du kommer att ha din anställning i regionen men arbeta riktat mot Sussa vårdstöd. Du ska ha en grundanställning tillsvidare i Regionen för att kunna söka tjänsten.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling.
Avtalsansvarig till Sussa samverkanPubliceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som avtalsansvarig förvaltar du avtal inom Sussa samverkan. Ditt uppdrag är att ge stöd till Sussa samverkans olika områden på strategisk och operativ nivå, i frågor som rör avtal och förhandling. Målet är att skapa stabilitet och leveranssäkerhet, samt kvalitet och kostnadseffektivitet i avtalen. Arbetsuppgifterna innefattar att:
• Hantera avtalsförändringar, tilläggsavtal och övriga avtal som eventuellt ingås med leverantörer.
• Delta i avtalsförhandlingar och hålla löpande dialog med leverantörens avtalsansvarig.
• Delta i Sussa samverkans nätverk för avtalsfrågor och andra lämpliga forum inom Sussa samverkan.
• Bidra till utveckling av metoder och processer för avtalsförvaltning inom Sussa samverkan.
• Stödfunktion till hela Sussa samverkan, så som styrgrupper, förvaltningsobjekt och projekt, samt stödfunktion till regionernas avtalsansvariga.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som utför ditt arbete självständigt och på ett strukturerat sätt. I rollen ingår ett stort mått av samverkan och samarbete med kollegor och olika aktörer, vilket kräver god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Vidare har du en förmåga att sätta dig in i stora och komplexa textmängder, samt har det strategiska och långsiktiga perspektivet.
Vi söker dig som:
• Har en eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis ekonomi eller juridik, alternativt att du på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper/erfarenheter som uppdragsgivaren bedömer lämplig.
• Har erfarenhet av arbete med avtalsuppföljning.
• Har erfarenhet av avtalstolkning och affärsrelaterad förhandling.
• Har erfarenhet av arbete om lagen om offentlig upphandling (LOU).
• Har en pågående anställning inom någon av Sussaregionerna.
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och är bekväm med att tala inför olika grupper.
• Goda kunskaper i Office-paketet och specifikt Excel.
Det är meriterande om du:
• Har en utbildning inom avtalsrätt.
• Har erfarenhet av förändringsarbete.
• Har erfarenhet av utvecklingsarbete och implementering av nya insatser eller arbetssätt.Så ansöker du
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
