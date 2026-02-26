Avtalsansvarig till Sussa samverkan
2026-02-26
Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som ersätter många av de tidigare digitala lösningar som regionerna haft.
Samverkans- och ledningsstöd är en administrativ enhet med målet att ge adekvat administrativt stöd i det dagliga arbetet. Stödet ges till samverkansstyrgruppen och till pågående samverkansområden, exempelvis systemförvaltning, program och projekt.
Alla nio Sussaregioner har ett likalydande avtal med leverantören som behöver underhållas och utvecklas under avtalstiden, varför avtalsförvaltning ständigt behöver upprätthållas och utvecklas över tid.
Till Sussa samverkans- och ledningsstöd söker vi en avtalsansvarig med start enligt överenskommelse. Tjänsten avser en särskild visstidsanställning på 11 månader.
I rollen som avtalsansvarig förvaltar du avtal inom Sussa samverkan. Ditt uppdrag är att ge stöd till Sussa samverkans olika områden på strategisk och operativ nivå, i frågor som rör avtal och förhandling. Målet är att skapa stabilitet och leveranssäkerhet, samt kvalitet och kostnadseffektivitet i avtalen.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
- Hantera avtalsförändringar, tilläggsavtal och övriga avtal som eventuellt ingås med leverantörer.
- Delta i avtalsförhandlingar och hålla löpande dialog med leverantörens avtalsansvarig.
- Delta i Sussa samverkans nätverk för avtalsfrågor och andra lämpliga forum inom Sussa samverkan.
- Bidra till utveckling av metoder och processer för avtalsförvaltning inom Sussa samverkan.
- Stödfunktion till hela Sussa samverkan, så som styrgrupper, förvaltningsobjekt och projekt, samt stödfunktion till regionernas avtalsansvariga.Kvalifikationer
Vi söker dig som utför ditt arbete självständigt och på ett strukturerat sätt. I rollen ingår ett stort mått av samverkan och samarbete med kollegor och olika aktörer, vilket kräver god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Vidare har du en förmåga att sätta dig in i stora och komplexa textmängder, samt har det strategiska och långsiktiga perspektivet.
Vi söker dig som:
- Har en eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis ekonomi eller juridik, alternativt att du på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper/erfarenheter som uppdragsgivaren bedömer lämplig
- Har erfarenhet av arbete med avtalsuppföljning
- Har erfarenhet av avtalstolkning och affärsrelaterad förhandling
- Har erfarenhet av arbete om lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och är bekväm med att tala inför olika grupper
- Goda kunskaper i Office-paketet och specifikt Excel
Det är meriterande om du:
- Har en utbildning inom avtalsrätt.
- Har erfarenhet av förändringsarbete.
- Har erfarenhet av utvecklingsarbete och implementering av nya insatser eller arbetssätt.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Information om rekryteringsprocessen
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa Samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar.
Kontaktpersoner:
Vid frågor om tjänsten, välkommen att kontakta tf. ansvarig Samverkans- och ledningsstöd Sandra Nilsson, 073-087 58 05, sandra.nilsson1@rvn.se
eller ansvarig chef för denna roll i Region Halland Ola Sörensson, Inköp-/upphandlingschef, 070-219 93 71, ola.sorensson@regionhalland.se
.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
