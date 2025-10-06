Avtalsansvarig
Vattenfall AB / Inköpar- och marknadsjobb / Trollhättan Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Trollhättan
2025-10-06
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som ser i samhället. Vi bygger framtidens elnät idag och driver en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
I rollen som Avtalsansvarig kommer du tillhöra avdelningen Operational Contract Management. Vår uppgift är att möjliggöra att Vattenfall Eldistributions rättigheter och skyldigheter efterlevs i ingångna leverantörsavtal, med avsikt att minimera risker och maximera möjligheterna med dessa avtal. Vi arbetar med att säkerställa att verksamhetens behov är uppfyllda genom en strategisk och taktisk ändamålsenlig förvaltning, styrning och utveckling av Vattenfall Eldistributions leverantörsavtal.
Rollen som Avtalsansvarig
Som Avtalsansvarig är du ansvarig för ett eller flera av Vattenfall Eldistributions leverantörs- och entreprenörsavtal. Du förvaltar avtalen och ansvarar för uppföljning samt rapportering av avtalen. Det är viktigt att etablera en stark relation med våra strategiska avtalsparter och aktivt säkerställa effektivt kommunikationsflöde mellan parterna. Förutom avtalsparterna arbetar du även nära inköpare och teknikansvariga i vår egna organisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Utveckla och medverka vid framtagande av nya och/eller förändrade krav i avtalet
Koordinera och informera berörda parter inom avtalet om kommande förändringar gällande exempelvis föreskrifter, lagar och regler
Kontinuerligt utvärdera avtalsparters utveckling och prestanda för att säkerställa att avtalsparten förhåller sig till kontraktskraven och analyserar utfall samt därefter agerar vid behov
Delta i förhandlingssituationer med Vattenfall Eldistributions motpart
KravspecifikationPubliceringsdatum2025-10-06Bakgrund
Vi söker dig som har
En akademisk utbildning, exempelvis civilingenjör/ekonomi/finans/juridik. Alternativt motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med leverantörer, inköp eller projektledning
Goda kunskaper inom LUF, entreprenadjuridik AB/ABT och erfarenhet från avtalsuppföljning av entreprenader
God förhandlingsvana
God kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort. Resor ingår i tjänsten
Meriterande är:
Erfarenhet av att ha arbetat som avtalsansvarig, gärna inom energibranschen eller byggbranschen
Juridisk utbildning och gärna erfarenhet av entreprenadjuridik
Som person är du affärsmässig, drivs av att skapa resultat och har hög integritet i leverantörsrelationer. Du har förmåga att se möjligheter och kan identifiera och lösa problem på ett strukturerat sätt. För att lyckas i rollen är det även viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga för att kunna bygga och bibehålla relationer med både interna och externa parter.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna, Trollhättan eller Luleå
Kontaktpersoner
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig chef: Jennie Åhlander jennie.ahlander@vattenfall.com
. För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Lea Skånberg lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson (Ledarna), Anne-Marie Sjöbohm (Akademikerna), Jan-Olof Eriksson (Unionen), Ulf Tengman (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2025! Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vattenfall Eldistribution är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättan - Vattenfall Jobbnummer
9541881