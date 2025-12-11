Avlösare och ledsagare
2025-12-11
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Avlösare och ledsagare sökes till personer i åldrarna ca 5-30 år.
Vi välkomnar sökande av alla kön - men för vissa aktiviteter finns just nu ett särskilt behov av manliga ledsagare i åldern ca 20-30 år
Arbetsbeskrivning Ledsagning
Insatsen ska möjliggöra en aktiv fritid utanför hemmet genom att ge stöd till och från, samt under kultur- och fritidsaktiviteter.
Läs mer på salem.se/ledsagare
Arbetsbeskrivning Avlösning
Vi söker avlösare till barn i åldrarna 3-13 år med olika funktionsnedsättningar.
Avlösarservice innebär att arbeta i hemmet med barn för att deras föräldrar ska få avlastning.
Läs mer på salem.se/avlosarePubliceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Du ska som avlösare/ledsagare vara ett stöd och en förebild i vardagen. Du ska även vara en öppen ansvarstagande och social person. Att du är flexibel och initiavrik ser vi som en fördel och självklart är du intresserad av att arbeta med barn/människor.
Erfarenhet och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är meriterande.
Det är av stor vikt att du tar ansvar för din egen hälsa. Arbetet innebär möten med människor i svåra situationer och ställer krav på en trygg och stabil personlighet.
För att kunna arbeta med barn och ungdomar krävs det att du kan visa upp ett giltigt belastningsregister.
Anställningsvillkor
• Avlösare/Ledsagare: Tidsbegränsad intermittent anställning (timanställning). Uppdragens omfattning varierar mellan 1,5-5 timmar/veckan, man kan välja att ha ett eller flera uppdrag.
• Arbetstider: Eftermiddag/kväll och/eller helg
• Tillträde snarast.
• Sista ansökningsdag 260228
Vi rekryterar löpande under ansökningstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal, semesterersättning samt ob-tillägg. Arvode + omkostnadsersättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Samordnare
Jennie Edman jennie.edman@salem.se Jobbnummer
9639831