Avlösare
2026-03-30
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
En avlösare är en person som tillfälligt tar över omvårdnaden eller tillsynen av en person med funktionsnedsättning eller sjukdom, så att anhöriga får möjlighet till vila, egen tid eller att uträtta ärenden. Det är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller ibland enligt socialtjänstlagen.
Arbetsuppgifter kan vara:
* Vara med barnet eller den vuxna personen i hemmet eller i närmiljön.
* Aktivera och umgås, till exempel genom lek, spel, promenader eller andra intressen.
* Avlasta anhöriga under några timmar per vecka eller månad.
Som avlösare planerar du ditt arbete i samråd med den person du är stöd för och deras anhöriga. Du arbetar självständigt, skapar en trygg och meningsfull stund för den du möter, samtidigt som du ger anhöriga värdefull avlastning.Kvalifikationer
Du behöver ingen utbildning eller särskild erfarenhet, däremot öppenhet och förståelse för människors olikheter och behov. Individuell matchning görs för varje uppdrag, utifrån den enskildes önskemål och behov.
* Har du erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer är det meriterande.
* Har du grundläggande kunskaper om olika diagnoser som LSS innefattar är det meriterande.
* Har du dessutom utbildning inom områden som rör autismspektrumtillstånd eller andra specifika diagnoser är det även meriterande.
Som person är du lyhörd, flexibel, ansvarsfull och ödmjuk. Du har god förmåga att förstå och sätta sig in i andra människors situation och se till det aktuella behovet. Du behöver ha god planeringsförmåga samt vara engagerad och se möjligheter framför begränsningar.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaper som krävs för det aktuella uppdraget.
Du är obehindrad i svenska språket både i tal och skrift.
För att arbeta inom LSS är det enligt lag krav på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316433".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Samordnare för uppdragstagare LSS
Mia Granquist mia.granquist@tomelilla.se 0766223534
