Avfallsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
VA - Avfallsavdelningen har ca. 35 medarbetare fördelat på tre enheter.
Avfallsenheten består idag av 14 medarbetare som jobbar med förvaltning, utveckling, administration och insamling av hushållsavfall i egen regi, slamhämtningen sker med entreprenör. Hulje återvinningscentral drivs i egen regi.
Kommunerna har fått ett utökat uppdrag som medför nya utmaningar och kräver utveckling av verksamheten och dess system.
Vill du vara med och bidra med din kompetens och bidra till ett mer hållbart samhälle?
I rollen som avfallsingenjör hos oss arbetar du med verksamhetens uppfyllnad av lagar inom miljö och arbetsmiljöområdet och har kontakt med berörda myndigheter. Avfallsingenjören föredrar enhetens ärenden/information för politiken. Du arbetar också med konstruktion och framtagande av taxor, föreskrifter, planer och uppföljning av mål samt statistik. Befattningen innehåller en viss delaktighet i upphandlingar. Avfallsingenjören medverkar i och leder olika projekt kopplat till verksamhetens mål och utveckling. Avfallsingenjören råder och ger stöd i sakfrågor gällande avfall, bl. a informationen på hemsidan och synpunkter från kommuninvånare och företag. Direkt underställd driftchefen på avfallsenheten.Kvalifikationer
Du skall ha utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö omfattande minst tre men gärna fem års heltidsstudier eller motsvarande.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildningen inom juridik eller ekonomi.
Tjänsten kräver god datavana och du ska hantera officepaketet väl.
Det är önskvärt att du har B-körkort.
Det är meriterande om du har några års erfarenhet från arbete med miljölagstiftningen, antingen på utförar- eller tillsynssidan. Erfarenhet från politisk styrd organisation och upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling är oxå meriterande.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter ut i från den tilltänkta målgruppen.
Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Driftchef Avfall
