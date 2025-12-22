Avfallsingenjör, Hushållsavfall
Brinner du för hållbarhet och samhällsutveckling? Vill du arbeta med förbättringar och smarta lösningar? Då kan det här vara rätt jobb för dig!
På avdelningen Hushållsavfall är vi ett team på åtta medarbetare som ansvarar för att insamla hushållsavfallet i våra ägarkommuner på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt.
Vi arbetar med att ständigt förbättra vår verksamhet och hitta nya lösningar för våra kunder. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som avfallsingenjör hos oss kommer du att säkerställa att våra kunder har avfallstjänster som motsvarar deras behov. Avfallslämning och avfallshämtning ska kunna ske med goda förutsättningar. Du behöver planera, driva och följa upp entreprenader inom avfallshämtning och slamtömning.
Du kommer att utföra besiktningar vid hämtställen, ta fram hämttekniska lösningar till kund samt genomföra tekniska och ekonomiska utredningar, handläggning, information och rådgivning inom sektionens ansvarsområde.
I rollen behöver du samverka, utreda ärenden hos våra kunder och sälja in tjänster utifrån kundernas behov.Kvalifikationer
Du har en utbildning på högskolenivå i miljö, samhällsplanering, logistik, arbetsmiljö eller liknande, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Då arbetet innebär mycket muntlig kommunikation såväl som skriftlig i svenska kräver arbetet goda kunskaper i språket. Du har även en god datorvana och körkort B.
Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat inom samhälls- eller logistikplanering alternativt har arbetat med liknande arbetsuppgifter. Även erfarenhet av att sälja in tjänster hos kunder är meriterande.
Som person arbetar du bra med andra, är lyhörd och kan anpassa din kommunikation efter situationen. Du tar ansvar över dina uppgifter, behåller fokus på rätt saker och kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar där det behövs.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet kan säkerhetsprövning krävas för vissa tjänster. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html.
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
