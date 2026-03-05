Avfallsingenjör
Ystad kommun
2026-03-05
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost och lokalvård, exploatering, stadsplanering och bygglov, park och grönytor, gator, vatten och avfall. Här jobbar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till en bra kommun att bo, verka och leva i.
Som avfallsingenjör i Ystads kommun säkerställer du att avfallsverksamheten bedrivs enligt gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Du samarbetar nära entreprenörer och interna funktioner och är en viktig del i verksamhetens utveckling.
Du tar fram analyser, beslutsunderlag och förbättringsförslag för att utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten. I rollen ingår att:
* Arbeta med frågor kring bygglov, detaljplaner och avfallsstatistik
* Medverka i upphandlingar samt följa upp och utveckla entreprenader
* Analysera kvalitet, effektivitet och hållbarhet samt föreslå förbättringar
* Ansvara för kommunens återvinningsstationer, inklusive upphandling och uppföljning av insamling, städning, reparationer och textilinsamling
* Delta i utredningen av Framtidens återvinningsstation
Du driver och deltar i projekt som stödjer verksamhetens mål och fungerar som sakkunnigt stöd i avfallsfrågor. Du bidrar med information till webb och andra kanaler, rapporterar statistik i relevanta databaser samt hanterar synpunkter från invånare och näringsliv. Rollen innebär många kontaktytor och kräver tydlig och serviceinriktad kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Godkänd högskole- eller universitetsutbildning inom miljöteknik, miljövetare, avfall, samhällsbyggnad alternativt utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Kunskap om miljö- eller avfallslagstiftning
* Kunskap om statistik och analys
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* B-körkort för manuell växellåda
Du skapar förtroendefulla relationer, samarbetar väl och kommunicerar tydligt. Du är trygg i presentationer, anpassar budskap efter målgrupp. Du har ett stort engagemang och intresse för miljöområdet och avfallsfrågor inom kommunal verksamhet. Du är analytisk, strukturerad och kan omsätta data till välgrundade beslut.
Meriterande är erfarenhet av LOU och entreprenaduppföljning, bygglovs- och detaljplaneprocesser, projektledning, cirkulär ekonomi och hållbarhetsarbete samt informationsarbete gentemot allmänhet och näringsliv. Erfarenhet från avfalls-, miljö- eller VA-verksamhet inom offentlig sektor är meriterande.
Vi välkomnar både erfarna och juniora sökande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
