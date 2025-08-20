Avfallshämtare till avfallsavdelningen
Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Fordonsförarjobb / Alingsås Visa alla fordonsförarjobb i Alingsås
2025-08-20
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Som medarbetare på avfallsavdelningen bidrar du till att göra vardagen enklare för alingsåsarna. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för alingsåsarna att sortera på rätt sätt. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och arbetsplatsen.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att sköta avfallshämtning samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom området. Avfallshämtningen sker i kärl med baklastande sopbil. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att leverera hög service till Alingsåsarna och bidrar till att nå våra mål i avfallsplanen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
* Daglig tillsyn och fordonskontroll
* Svara på miljöfrågor från kunderna
* Avfallskontroller och avvikelsehantering
* Vid behov stötta andra delar av verksamhetenKvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Gymnasieexamen
* C-körkort
* Yrkeskompetensbevis(YKB)
Meriterande:
* Arbetserfarenhet inom området
* Förarbevis för hjullastare, grävmaskin och truck samt E- körkort för tungt släp
Som person är du serviceinriktad, ordningsam, flexibel och har förmågan att behålla dig lugn i stressiga situationer. Då arbetet innefattar en hel del samarbete är viktigt att du är en lagspelare och förstår vikten av goda relationer både internt och extern. På grund av uppdragets karaktär krävs också att du har god fysik.
ÖVRIGT
Rekrytering kommer att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272683". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Cecilia Fennick cecilia.fennick@alingsas.se 0322616289 Jobbnummer
9467142