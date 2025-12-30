Avdelningssamordnare
Vill du arbeta med kvalificerat ledningsstöd och ha en central funktion för hela avdelningens effektivitet och fortsatta utveckling? Vi söker dig som har god samarbets- och problemlösningsförmåga samt erfarenhet av kvalificerat samordnings- och utvecklingsarbete.
Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
Som avdelningssamordnare har du en viktig roll i hanteringen av den interna och externa styrningen. Inom avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar du för att stödja avdelningschefen och ledningsgruppen i arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning, riskanalys, kontinuitetsplanering, framtagning av beslutsunderlag och årsredovisning. Du stöttar även avdelningschefen i planering och uppföljning av regeringsuppdrag och ansvarar för att göra kvalificerade utredningar och analyser som underlag för avdelningschefens beslut.
Som avdelningssamordnare är du också viktig för hela myndigheten. Du har ett nära samarbete med Enheten för planering och styrning om myndighetsövergripande frågor kring verksamhetsplanering, mål och uppföljning. Ert samarbete är viktigt för att säkerställa en enhetlig och effektiv styrning av hela organisationen. Du ingår i myndighetens samordnarforum där du bidrar med din expertis för att förbättra koordinationen mellan olika avdelningar. Dessutom deltar du i arbetsgrupper både inom avdelningen och på myndighetsövergripande nivå.
I din roll ingår även att bereda inkommande uppdrag och frågor till avdelningen, att samordna och koordinera avdelningsmöten och avdelningens planeringsdagar, att arbeta med avdelningens arbets- och delegationsordning samt att hantera remissvar.
• * * * *
Som samordnare på avdelningen är du mitt ledningsstöd och har en nyckelroll för att arbetet på avdelningen löper på smidigt.
Lena Jenee, avdelningschef
• * * * *
Avdelningen för verksamhetsstöd har ca 120 medarbetare och ger stöd till organisationen i frågor om planering och styrning, ekonomi, hr, kommunikation, lokalförsörjning och inköp. Du har en central roll på avdelningen och arbetet innebär många kontakter och samverkan med andra avdelningar. Du får användning av din samarbetsförmåga och förmåga att hitta lösningar på problem samtidigt som ditt arbete bidrar till både avdelningens, Skolverkets och i förlängningen hela skolans framtid.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
ha akademisk examen med inriktning mot ekonomistyrning, statsvetenskap, kommunikation eller annan utbildning som vi bedömer är relevant,
ha erfarenhet av samordnings- och kvalitetssäkringsarbete,
ha erfarenhet av verksamhetsplanering och uppföljning,
ha dokumenterat god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.
Det är meriterande att du har erfarenhet av arbete i stödfunktioner i en politisk styrd organisation. Det är också meriterande att du har erfarenhet av förändringsledning, av att leda uppdrag och av verksamhetsutveckling.
Som person behöver du
ha förmåga att effektivt samarbeta med kollegor och andra för att nå gemensamma mål och lösa uppgifter tillsammans,
ha förmåga att identifiera och prioritera aktiviteter som direkt bidrar till att uppnå organisationens mål, inklusive att sätta tydliga mål, utvärdera framsteg och se till att resultat uppnås inom givna tidsramar,
kunna organisera och strukturera arbete för att uppnå mål och deadlines,
ha förmåga att analysera komplexa problem, identifiera lösningar och effektivt implementera dem.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är 8 januari. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats https://www.skolverket.se/jobb.
Vårt uppdrag - skolans framtid.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Verksamhetsstöd
Lena Jenee, avdelningschef 08-52733136
