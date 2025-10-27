Avdelningsjurist i Malmö
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vi söker en jurist till Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd (NA) i Malmö, som kan tänka strategiskt och kreativt.
Verksamhetsområdet Rättsligt stöd ansvarar för avdelningens omprövningsverksamhet, processföring i domstol och det handläggningsnära rättsliga stödet. Tillsammans ska verksamhetsområdet utgöra en kraft och motor i det rättsliga kvalitetsarbetet på avdelningen. Enheten Process och juridik är en del av verksamhetsområdet NA Rättsligt stöd och består av tio jurister och fem processförare, samtliga med placering på kontoret i Malmö. Enheten utgör det rättsliga stödet till avdelningens medarbetare som är lokaliserade på ett flertal olika orter i landet.
Rättsligt stöd, utveckling och samarbete
Arbetet som jurist inom en försäkringsavdelning innebär ett särskilt ansvar för en korrekt och likformig tillämpning av socialförsäkringen och annan gällande lagstiftning. Med utgångspunkt i den rättsliga styrningen ansvarar du för att bevaka rättsutvecklingen inom försäkringsområdet där du verkar. Genom att vara ett nära rättsligt stöd i förvaltningsrättsliga frågor till försäkringsområdets medarbetare och utvecklingsverksamhet bidrar du till en god rättslig kvalitet. Du stödjer chefer och medarbetare i rättsliga frågor och delar med dig av din kunskap. Du bidrar till gott samarbete både inom avdelningen och med andra avdelningar, inklusive myndighetens rättsavdelning.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Utöver att vara en del av det rättsliga stödet till avdelningen kan det även bli aktuellt med processföring, där du i så fall företräder Försäkringskassan i socialförsäkringsmål i förvaltningsrätt och kammarrätt.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har juristexamen
• har flerårig erfarenhet av juridiskt arbete på myndighet eller domstol
• agerar på eget initiativ, arbetar självständigt och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• har goda kunskaper i svensk förvaltningsrätt och socialförsäkringsjuridik
• har goda kunskaper i svensk offentlighet och sekretess, övrig myndighetsjuridik inklusive dataskyddsfrågor
• har kunskaper inom internationell EU-lagstiftning
• har kunskaper inom aktuell avdelnings försäkringsområde.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Rekryterande chef: Jenny Holmfrid, 010-111 74 71 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Karin Sjöslätt, 010-113 45 05, karin.sjoslatt@forsakringskassan.se
, (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Patrik Sjöstedt, 010-112 41 81, Saco-S: Cecilia Silversson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 16 november, 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
