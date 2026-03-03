Avdelningschef till Kungsbacka
Granitor Electro AB / Byggjobb / Kungsbacka Visa alla byggjobb i Kungsbacka
2026-03-03
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Granitor Electro AB i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Borås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Vill du leda vårt fantastiska team och vidareutveckla affärerna i Kungsbacka med omnejd?
Om rollen
Vi erbjuder nu en spännande roll som Avdelningschef där du kommer att ansvara för avdelningen i Kungsbacka. Avdelningen ingår i Region Sydväst vilken sträcker sig från Kungsbacka till Malmö och över till Kristianstad och Karlskrona. Du har nära och löpande kontakt med övriga avdelningschefer inom regionen liksom med Regionchef. Du har personalansvar och är ansvarig för avdelningens ekonomiska verksamhet inkluderat affärs- och säljansvar. Du kommer att vidareutveckla strategier för den tillväxtresa som vi befinner oss på i regionen samt arbeta vidare med kultur och teamutvecklingsfrågor. För att trivas hos oss behöver du gilla en organisation med öppen företagskultur och korta beslutsvägar samt motiveras av att se andra medarbetare växa. Idag är det 33 medarbetare anställda på avdelningen, både elektriker och projektledare.
Om dig
Vi söker dig som har god erfarenhet av ledarskap liksom erfarenhet och god kunskap inom El och teknik. Vi tror att du har god erfarenhet och förståelse av att arbeta med service och entreprenader samt att du känner dig trygg i ditt personliga ledarskap. Du har god förmåga att hantera relationer där du förstår vikten och fördelen av att vara lyhörd, vara en god kommunikatör samt att lösa utmaningar på ett konstruktivt och prestigelöst sätt tillsammans med medarbetare och kunder.
Vidare ser vi gärna att du har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt och är en person med god initiativförmåga, bra driv och framåtanda samt är genuint intresserad av teknik och att genomföra hållbara affärer. Du behöver ha förmågan att kunna planera och organisera ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt likväl som att du själv innehar en drivkraft gällande ständig förbättring inom ditt område och har en vilja att sälja, leverera produkten och kompetensen. Önskvärt är att du har lokal anknytning till orten Kungsbacka.
För att klara av rollen behöver du ha:
• Relevant utbildning samt god ledarerfarenhet.
• Erfarenhet från branschen som ex. arbetsledare eller som verksamhets-/avdelningschef.
• Branschkunskap och kunskap av att tolka avtalsformer.
• Flytande språkkunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt samt goda språkkunskaper i engelska.
• Affärsmässig och kommersiell förståelse, kunna se helheten och kunders behov.
• Tidigare erfarenhet från arbete med att utveckla effektiva team.
• Körkort B
Vi erbjuder
En spännande roll där du får möjlighet att leda och vidareutveckla avdelningen i ett tryggt, framgångsrikt och expansivt bolag. Vi växer, vilket även ger möjlighet till vidareutveckling, samtidigt som vi värnar om att behålla vår familjära kultur. Vi erbjuder dessutom goda förmåner, ledarutvecklingsprogram samt fantastiska kollegor att jobba tillsammans med.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Är detta ditt nästa steg? Varmt välkommen att sända oss din ansökan!
Vid frågor kontakta Rekryterande chef Stefan Bermhed: 0730-289617 eller Kjell Wall: 0701-801483.
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Granitor Electro AB
(org.nr 556436-3595) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Granitor Electro Jobbnummer
9774799