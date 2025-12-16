Avdelningschef till Fyrstads El Etcetra
2025-12-16
Fyrstads El Etcetera är ett lokalt och kundnära servicebolag med stark förankring i Alingsås. Som en del av en koncern med över 45 års erfarenhet i elbranschen förenar vi långsiktig trygghet med den flexibilitet och personliga service som kännetecknar vår verksamhet. Vi arbetar varje dag för att skapa värde för våra kunder genom professionella el-, energi- och säkerhetslösningar, alltid utförda av egen kompetent personal.
Vår värdegrund - Trygghet, Samarbete och Utveckling - är central i allt vi gör. Den styr hur vi möter våra kunder, hur vi arbetar tillsammans och hur vi utvecklar både medarbetare och erbjudanden. Nu söker vi en engagerad och erfaren avdelningschef som vill leda vår verksamhet i Alingsås, stärka vårt kundfokus och bidra till att Fyrstads El Etcetera fortsätter växa med kvalitet och långsiktighet.
Tjänstebeskrivning
Som Avdelningschef blir du en viktig del av vår fortsatta utveckling. Du ansvarar för att leda, driva och utveckla avdelningens dagliga verksamhet med fokus på:
• Personal, försäljning och orderingång
• Ekonomi, budget samt kort- och långsiktig planering
• Kvalitet, arbetsmiljö och processer
Du arbetar nära serviceledare, montörer och övriga kollegor och bygger starka och hållbara relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Rollen kräver att du ser helheten, arbetar strukturerat och proaktivt samt med ditt ledarskap skapar engagemang, motivation och delaktighet i teamet.Kvalifikationer
Vi söker en trygg och ödmjuk ledare som skapar engagemang genom att involvera sitt team, samtidigt som du vågar ta beslut och driva avdelningen framåt. Du har affärsmannaskap och intresse för att utveckla affärer som vilar på långsiktiga relationer. Med ett naturligt nätverk, struktur och sinne för siffror skapar du förtroende och kan analysera både verksamhet och resultat.
Vi värdesätter att du:
• Har ett genuint intresse för affärer, kunder och verksamhetsutveckling
• Bygger relationer och samarbetar på ett prestigelöst och professionellt sätt
• Är strukturerad och analytisk med förmåga att prioritera och planera
• Har en naturlig förmåga att engagera och inspirera andraKvalifikationer
• Erfarenhet från elbranschen och gärna från service och kalkyl
• Ledarerfarenhet och erfarenhet av att driva projekt
• God samarbets- och kommunikationsförmåga
• Affärsmässigt tänkande och intresse för resultat
• B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av kalkylprogram och Office-paketet är meriterande
Vi värdesätter potential och rätt inställning framför tidigare erfarenhet. Har du det driv och den personlighet som passar rollen? Då är du varmt välkommen att söka!
Vad erbjuder vi dig?
Hos Fyrstads El Etcetra erbjuder vi utbildningar, friskvård, förmånsbil, sjukvårdsförsäkring och personalaktiviteter. Du kommer även att möta många utmaningar och ha stora möjligheter till personlig utveckling. Rollen som avdelningschef ger dig chansen att ta fullt ansvar för att bygga upp en fungerande avdelning, med allt från personal och kunder till sälj och drift.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Lina Murro tel 0702420766. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Välkommen med din ansökan!
