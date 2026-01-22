Avdelningschef teknik till Fastighet, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett verksamhetsområde som skapats för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Fastighet är en del i verksamhetsområdet Digitalisering och Service. Fastighet ansvarar för Region Västerbottens lokalförsörjning innefattande såväl strategi som genomförande av drift och underhåll samt om- och nybyggnation. Kunderna är våra medborgare, patienter och all verksamhet inom Region Västerbotten. Basenheten är en länsverksamhet med omkring 100 medarbetare. Hos oss på Fastighet kommer du att få jobba med några av de mest intressanta verksamheterna som finns i Norrland och dessutom vara en del av utvecklingen av framtidens vårdmiljöer. Vi skapar trygghet, gör skillnad och utvecklas tillsammans!
Vill du vara med och forma framtidens vårdmiljöer? Vi söker nu en engagerad och strategisk ledare som vill ta ansvar för att utveckla våra fastigheter till attraktiva, funktionella och värdeskapande miljöer för vår verksamhet med hög servicenivå och hållbarhet i fokus.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som avdelningschef för teknik inom Fastighet får du en central roll i att driva regionens utveckling framåt och har en viktig roll mot förvaltningen och förvaltningens arbete. Genom att planera, prioritera och följa upp teknikområdet skapar du struktur och stabilitet i en organisation med stora framtida investeringar och höga krav på driftsäkerhet.
Du har ett helhetsansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi, inklusive mediabudget och fakturahantering, och du ingår i Fastighets ledningsgrupp där du bidrar till strategiska beslut och långsiktig utveckling. Rollen innebär ett ansvar för robusthet och säkerhet i fastighetsbeståndet, från säkerhetsrelaterade investeringar och säkerhetsskyddsanalys till arbetet med robusta sjukhus. Du deltar tidigt i utvecklingen av våra fastighetsprojekt och bidrar med teknisk kompetens, energi- och miljöfokus samt säkerställer rätt resurser till större projekt.
Uppdraget omfattar även ansvar för regionens elhandel, förvaltningsledning av fastighetsnära IT-system och en effektiv avtalsförvaltning. Du samverkar brett med externa aktörer, myndigheter och andra regioner och bidrar till bidragsansökningar och ett kontinuerligt omvärldsperspektiv för att säkerställa långsiktigt hållbara tekniska lösningar.
Som chef i Region Västerbotten får du ett betydelsefullt uppdrag där du både påverkar utvecklingen av framtidens vårdmiljöer och skapar goda förutsättningar för dina medarbetare. Med tydliga ramar, stöd och verktyg enligt vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi får du möjlighet att växa i ditt ledarskap och bidra till Fastighets ambition att vara den bästa arbetsplatsen i regionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda personal samt ansvar för ekonomi och verksamhet, och känner dig trygg i att fatta beslut i komplexa tekniska sammanhang. För att lyckas behöver du ha en bred teknisk förståelse och vara van att arbeta digitalt i olika system och program. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor, har lett projekt eller har vana av att leda team på distans. Dessa erfarenheter stärker din förmåga att samordna frågor i en stor och samhällsviktig organisation där teknisk utveckling, struktur och samverkan är centrala delar av uppdraget.
Du är en trygg och tillitsfull ledare som skapar engagemang genom att ge utrymme, ansvar och förtroende till dina medarbetare. Du har en tydlig framtidsvision och ser möjligheter i ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som du har stark initiativkraft och driver utveckling med energi och framåtblick. Du kommunicerar medvetet och diplomatiskt, bygger goda relationer och navigerar smidigt mellan olika intressen. Körkort B är ett krav då resor ingår i tjänsten.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
