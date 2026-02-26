Avdelningschef, Rehabcentrum, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Rehabcentrum erbjuder rehabilitering inom slutenvård, mottagning samt hem- och dagrehabilitering vid Skellefteå Sjukvård. Verksamheten består av cirka 50 medarbetare fördelade på arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, rehabiliteringsassistenter och sjuksköterskor, organiserade i fyra olika avdelningar utifrån ett processperspektiv.
Vi söker en engagerad och driven avdelningschef som vill vara med och utveckla verksamheten. Uppdraget innebär att arbeta 50 % som avdelningschef och 50 % inom ditt kompetensområde. Som chef i Region Västerbotten får du stöd i ditt ledarskap genom vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi, som erbjuder tydliga ramar, verktyg och utvecklingsmöjligheter på både grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.
Rehabcentrum är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats med friskvårdstid eller friskvårdsbidrag. Här kännetecknas arbetsmiljön av ett starkt kollegialt stöd där vi hjälper varandra i vardagen och i den professionella utvecklingenPubliceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som avdelningschef hos oss har du förmågan att se både helheten och verksamhetens utvecklingsmöjligheter, och du leder oss tryggt och modigt framåt. Du bedriver ett hållbart och närvarande ledarskap där du skapar goda förutsättningar för engagemang, delaktighet och professionell utveckling.
I rollen har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna verksamheten. Du planerar och följer upp personal, ekonomi och produktion och säkerställer att arbetet bedrivs strukturerat och i enlighet med verksamhetens mål. Du samarbetar med övriga chefer och medarbetare för att forma gemensamma arbetssätt och en tydlig riktning för Rehabcentrum.
Du ingår i Rehabcentrums ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, avdelningschefer, controller och HR. Genom ditt aktiva deltagande bidrar du till att verksamheten når uppsatta mål och resultat.
Som ledare är du en tydlig förebild som skapar trygghet, inspirerar till utveckling och frigör handlingskraft i verksamheten. Du utmanar, utvecklar och synliggör dina medarbetare och tar ansvar för verksamheten utifrån dina befogenheter. I din roll verkar du för hög kvalitet, patientsäkerhet och ett kontinuerligt förbättringsarbete, och du representerar verksamheten på ett professionellt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar strukturerat och metodiskt, men som också snabbt kan anpassa dig när situationen kräver det. Du planerar och organiserar ditt arbete med god framförhållning och trivs i en vardag där flexibilitet och improvisation är en naturlig del. Du ser möjligheter framåt och kan skapa en tydlig riktning tillsammans med medarbetare och kollegor.
Du är drivande och resultatinriktad, med energi och initiativkraft att föra arbetet framåt och nå verksamhetens mål. Förändring motiverar dig, och du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar.
Vi tror att du är en person som tar initiativ, agerar tydligt och engagerat och skapar trygghet genom din kombination av struktur, handlingskraft och förändringsvilja.
Du har högskoleutbildning inom någon av de professioner som finns vid Rehabcentrum, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God digital kompetens, inklusive Office 365, digitala möten och med fördel erfarenhet av vårdadministrativa system.
Du behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
B-körkort
Tidigare ledarerfarenhet eller ledarskapsutbildning är meriterande, liksom erfarenhet från hälso- och sjukvården. Det är även positivt om du har genomgått regionens program Morgondagens chefer eller motsvarande. För att lyckas i rollen behöver du vara uthållig, målmedveten och beredd att lägga ner det som krävs för att driva arbetet framåt, även när utmaningarna är stora.
ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
