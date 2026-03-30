Avdelningschef Kund & Marknad VB Elnät
Företagsbeskrivning
VB Energikoncernen är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med huvudkontor i Ludvika. Verksamheten med ca 70 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företagets huvudägare är Vattenfall med Ludvika kommun och Fagersta kommun som delägare. Gå gärna in på vår hemsida vbenergi.se för ytterligare information.
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du vara med och forma framtidens elnät - där varje anslutning gör verklig skillnad för kunder och samhället?
Inom VB Elnät är vi idag ca 35 medarbetare som tillsammans accelererar vår digitala transformation samt testar och implementerar ny teknik som bidrar till en ökad leveranssäkerhet och leveranskvalitet för våra kunder. Vi befinner oss i en tillväxtfas för att möta våra kunders behov samt bidra till energiomställningen och vi söker nu en Avdelningschef Kund & Marknad.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som Avdelningschef Kund och Marknad leder du ett engagerat team där du blir en viktig del i att forma arbetssätt, kultur och mål. Du har en central roll i att guida kunder genom anslutningsförfrågningar, säkra att avtal och tariffer blir rätt från början och samordna mellan kommuner, myndigheter och interna funktioner. Teamet hanterar även systemförvaltning och tillhörande utvecklingsprojekt. Här kombinerar du service och teknik med viktiga frågor som myndighetsrapportering och unbundling - och skapar ordning, tydlighet och trygghet i ett område som påverkar människor varje dag.
Du ges en god variation av att arbeta med ledarskap, kunder och även administrativa delar i tjänsten. Du rapporterar till VD för Västerbergslagens Elnät och sitter med i ledningsgruppen.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och vi tror att du antingen har tidigare ledarerfarenheter eller att du har gedigen erfarenhet från branschen och tar dig an din första chefsroll. Du har en akademisk examen som tex civilekonom eller liknande. Det är ett krav att kunna kommunicera på svenska både skriftligen och muntligen i den här tjänsten.
I tjänsten kommer du att kommunicera både internt och externt, därför värdesätter vi dina kommunikativa egenskaper. För att trivas tror vi att du behöver tycka om att hålla i seminarium och representera företaget. Kundrelationer är en viktig del i rollen och därför söker vi dig som har ett bra och tydligt kundfokus. I din ledarroll brinner du för att se andra utvecklas och växa i sina roller.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Västerbergslagens Elnät är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Välkommen till oss! (vbenergi.se).
Placeringsort: Ludvika
För mer information tjänsten kontakta chef Jon Norling, jon.norling@vbelnat.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Kajsa Loman, kajsa.loman@vattenfall.com
Fackliga representanter är Torbjörn Jonsson Unionen, Mikael Boström Sveriges Ingenjörer och Pertti Palonto SEKO. Du når dem genom växeln på 0240-876 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-29. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På VB Elnät värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. VB Elnät arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för VB Elnät och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom VB Elnät.
Att arbeta inom VB Elnät innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
