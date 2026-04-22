Avdelningschef kommunikationsavdelningen
2026-04-22
Kommunikationsavdelningen, Regionledningskontoret
Vill du vara med och forma framtidens kommunikationsstöd i en organisation med ett brett och meningsfullt samhällsuppdrag? Vi söker dig som vill leda vår kommunikationsavdelning och tillsammans med medarbetare och kollegor utveckla arbetet med kommunikation som strategiskt verktyg för måluppfyllelse.
Rollen som avdelningschef för kommunikationsavdelningen
I Region Jönköpings län utgår vi ifrån vad som är bäst för alla som bor och verkar i Jönköpings län. På kommunikationsavdelningen arbetar vi med kommunikation som strategiskt verktyg för måluppfyllelse och väljer kommunikation som ger effekt. Vi stöttar organisationen i uppdrag för att nå prioriterade mål och vi utvecklar och förvaltar som expertfunktion våra kanaler, plattformar och arbetssätt för ett hållbart kommunikationssystem. Nu söker vi dig som vill leda kommunikationsavdelningen i rollen som avdelningschef.
Som avdelningschef utgår ditt arbete från kommunikationsavdelningens uppdrag att ge Region Jönköpings län ett professionellt, samordnat kommunikationsstöd. Du omsätter de övergripande målen till avdelningens prioriteringar, säkerställer rätt stöd till organisationens olika verksamheter och skapar förutsättningar för hög kvalitet, samordning och utveckling på en trivsam arbetsplats.
Du ansvarar för att leda, utveckla och följa upp kommunikationsavdelningens uppdrag, resultat, resurser och arbetssätt. En viktig del i uppdraget är att bygga tillit, skapa riktning och hålla ihop både det strategiska och det vardagsnära ledarskapet. Rollen innebär verksamhets- och budgetansvar och personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 23 medarbetare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Kommunikationsavdelningen finns på Regionledningskontoret och arbetar med kommunikationsstöd för hela organisationen. Här finns medarbetare med olika specialiteter och inriktningar som jobbar både strategiskt och operativt med kommunikation internt och externt inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och Region Jönköpings län som arbetsplats. Vi som arbetar här har ett stort samhällsintresse och vi är stolta över att jobba för ett bra liv för alla som bor och verkar i Jönköpings län. Vi har vår bas i Regionens hus i Jönköping.
Du är direkt underställd kommunikationsdirektör och ingår i kommunikationsdirektörens stab tillsammans med biträdande avdelningschef och verksamhetsstrateg. Du ingår även i ledningsforum för kommunikation i Region Jönköpings län tillsammans med kommunikationschefer och kommunikationsstrateger för organisationens olika verksamhetsområden. Du företräder kommunikationsavdelningen i interna forum och samverkar brett med andra avdelningar och funktioner i organisationen.
Vi söker dig som har erfarenhet från en chefsroll med personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du har en akademisk examen inom kommunikation eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig och goda kunskaper inom strategisk och operativ kommunikation, kommunikationsplanering och kanalval.
Du har god förståelse för hur kommunikation kan stödja verksamhetsutveckling, förändringsarbete och ledarskap samt flerårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete i en större komplex organisation. Du har förmåga att analysera behov, se helhet och omsätta strategi till tydliga prioriteringar, uppdrag och leveranser. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet från roller som gett dig förståelse för offentlig verksamhet.
Som ledare är du trygg, tydlig och engagerande. Du skapar struktur och riktning även i komplexa sammanhang. Vi tror att det är utmärkande för dig att du samarbetar väl, bygger förtroende i olika sammanhang och agerar med gott omdöme. Du har förmåga att se varje medarbetare och skapa förutsättningar för samarbete och utveckling av gruppen. Du trivs i en roll där du både har en helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv samtidigt som du är tillgänglig och agerar vid behov även i situationer med kort framförhållning eller stor offentlig uppmärksamhet.
För den här tjänsten behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, mycket god digital vana och förmåga att arbeta i olika system och samverkansmiljöer. Körkort är ett krav eftersom vår verksamhet finns i hela Jönköpings län. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med kommunikation som gör verklig skillnad, tillsammans med kompetenta medarbetare och kollegor. Tjänsten innebär att leda en central funktion i en roll som kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med ett nära ledarskap i vardagen. Här ges du stor möjlighet att påverka arbetssätt, samverkan och en långsiktig utveckling av både kommunikationsfunktionen och ett modernt kommunikationsstöd - något som har stor betydelse för Region Jönköpings läns förmåga att nå sina mål.
Som chef i Region Jönköpings län får du ta del av utbildningar och nätverk för chefer som både stärker dig i din roll och ger möjlighet att bidra till andras utveckling.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer, kontakta Elin Carlholt, kommunikationsdirektör. E-post elin.carlholt@rjl.se
eller telefon 010-242 41 16.
Vi har gärna kontakt med dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till samtal från försäljare av annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Välkommen med din ansökan senast 10 maj. Vi planerar att genomföra intervjuer med start 19 och 20 maj.
När du ansöker om den här tjänsten vill vi att du bifogar ditt CV. Du kommer också få besvara frågor om din tidigare erfarenhet med mera, och ska därför inte bifoga ett personligt brev.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
