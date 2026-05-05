Avdelningschef hematologavdelning 101A
Region Uppsala / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-05-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Den högspecialiserade cancervården på Akademiska sjukhuset är en av landets främsta. Här är tempot högt, vården komplex och involverar en mängd specialistkompetenser. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom cancerområdet. Vårt arbete präglas av omtanke om såväl patienten som varandra och vi jobbar långsiktigt och strategiskt med olika former av kompetensutveckling. Inom Blod- och tumörsjukdomar finns fyra sektioner och vi är totalt ca 500 medarbetare.
Vår verksamhet
Sektionen för hematologi bedriver både öppen- och slutenvård för patienter med sjukdomar i blod och benmärg. Här vårdas patienter med bland annat akut och kronisk leukemi, myelom och myelodysplastiskt syndrom.
En av våra specialiteter är stamcellstransplantationer. Vi är ackrediterade för allogena transplantationer, vilket innebär att verksamheten uppfyller europeiska kvalitetskrav. Ackrediteringen är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete och har bidragit till välutvecklade rutiner, PM och checklistor som skapar struktur och stöd i det dagliga arbetet - särskilt värdefullt för dig som är ny hos oss.
Hos oss finns en hög samlad kompetens och många erfarna medarbetare som bidrar till en trygg och stabil verksamhet. Vi arbetar aktivt i nationella nätverk tillsammans med kollegor från hela landet för att utveckla vården och följa aktuella behandlingsrekommendationer.
Vi finns i ingång 100/101. Här arbetar vi i moderna lokaler med enkelrum för patienterna. Avdelningen har idag 17 vårdplatser, organiserade i tre team.
Ditt uppdrag
På avdelning 101A arbetar cirka 45 sjuksköterskor och undersköterskor. Som avdelningschef har du ansvar för att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten med fokus på personal och omvårdnad. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för arbetsmiljön samt ett delat ekonomiskt ansvar tillsammans med verksamhetschefen. Du arbetar i nära samverkan med verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, sektionschef och övriga avdelningschefer inom verksamhetsområdet. I rollen ingår även att vara en aktiv del av verksamhetsområdets ledningsgrupp och bidra till det gemensamma arbetet med att utveckla hela verksamheten.
Till ditt stöd har du två biträdande avdelningschefer som du arbetar nära tillsammans med. De biträdande avdelningscheferna deltar i det kliniska arbetet och ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet på avdelningen. Ni delar på personalansvaret, vilket omfattar bland annat medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabiliteringsåtgärder samt uppföljning av medarbetarare och deras utveckling. Tillsammans med de biträdande avdelningscheferna driver ni tillsammans utvecklingen av verksamheten.Publiceringsdatum2026-05-05KvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Erfarenhet inom hematologi
• Chefserfarenhet från somatisk slutenvård
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God datorvana
Meriterande:
• Erfarenhet av att leda verksamhet och arbetsgrupper i förändring
Din kompetens
Du har ett genuint intresse för ledarskap och trivs i en verksamhetsnära roll där samarbete är en central del av uppdraget. Du är lyhörd och har en god förmåga att samarbeta med andra. Genom ditt sätt att leda motiverar och engagerar du medarbetare och skapar goda förutsättningar för deras utveckling i yrkesrollen.
Du är handlingskraftig, empatisk och tydlig i din kommunikation, vilket gör att du bygger förtroende och bidrar till en trygg och stabil arbetsmiljö. Du har lätt för att samverka med olika professioner och trivs i en roll med många kontaktytor, både internt och externt.
I ditt ledarskap är du strukturerad och konsekvent, även i ett högt arbetstempo. Du värnar om en jämlik och inkluderande arbetsplats där medarbetares kompetens tas tillvara och där alla ges möjlighet att utvecklas och växa.
Ditt ledarskap präglas av öppenhet, tydlighet och respekt. Du arbetar aktivt för att skapa delaktighet, engagemang och arbetsglädje i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Känner du igen dig i beskrivningen kan Akademiska sjukhuset vara rätt arbetsplats för dig.
Vi erbjuder
Från och med 1 januari 2025 är tillsvidareanställning standard för chefer inom Region Uppsala. Provanställning kan förekomma. För interna sökande utan tidigare chefserfarenhet tillämpas ett tidsbegränsat förordnande om 1-3 år med en tillsvidareanställning i sin grundprofession. Tillträdesdag och lön enligt överenskommelse.
Tjänstgöring måndag till fredag kontorstid.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar Christina Kawati Stenberg, 018 617 37 32
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS589/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9893370