Avdelningschef handläggning
2026-03-09
eller i hela Sverige
Vill du leda och driva en verksamhet vars arbete har direkt verkan på skolväsendet? Är du en pragmatisk och samarbetsorienterad ledare med kompetens inom ärendehantering och myndighetsutövning? Vi söker nu en chef för vår handläggningsavdelning.
Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
Du leder Avdelningen för handläggning som ansvarar för att handlägga, fördela och följa upp statsbidrag motsvarande 27 miljarder till förskola och skola, utfärda förskollärar- och lärarlegitimationer samt föra register över legitimerade lärare och förskollärare. På avdelningen arbetar ca 130 medarbetare fördelat på sex enheter. Varje enhet leds av en enhetschef som rapporterar till dig. En av enheterna finns i Härnösand.
Avdelningen förbereder sig för kommande stora reformer inom skolväsendet, med särskilt fokus på tioårig grundskola som kommer att kräva uppdatering av 300 000 lärarlegitimationer. För avdelningen innebär det att systemutveckling, nya arbetssätt och flexibelt resursutnyttjande är av vikt. Som chef för avdelningen har du ett viktigt ansvar att leda denna verksamhetsutveckling.
Du leder och driver avdelningen framåt med utgångspunkt i de gemensamma prioriteringar som Skolverket gör. I avdelningens ledningsgrupp, där de sex enhetscheferna och en avdelningssamordnare ingår, arbetar ni för att avdelningen ska jobba målinriktat och effektivt. Ni arbetar med helhetssyn för såväl avdelningen som Skolverket.
Du rapporterar direkt till Skolverkets generaldirektör och du är en viktig del av myndighetens ledningsgrupp, där du bidrar till utveckling av hela myndigheten och att vi når våra mål. Du har ett nära samarbete med olika delar av organisationen för ökad utveckling och effektivitet. I arbetsuppgifterna ingår också att representera Skolverket externt och i media.
"Skolverket står inför stora och spännande utmaningar, där handläggningsavdelningen har en viktig del. Du jobbar med högaktuella utvecklings- och förändringsuppdrag, som har påverkan på skolans framtid."
Joakim Malmström, generaldirektör
Att vara ledare på Skolverket innebär att leda med helhetsperspektiv, i nära dialog och i relation till omvärlden. Du skapar förutsättningar för utveckling och engagemang samt sätter tydliga ramar och förväntningar på dina medarbetare. Du är en bärare av Skolverkets kultur, värderingar och fattade beslut.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
akademisk examen med inriktning som Skolverket bedömer relevant
flerårig aktuell chefserfarenhet inklusive personal-, verksamhets- och budgetansvar
erfarenhet av att leda ärendehantering, produktionsstyrning och myndighetsutövning
erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning, gärna statlig verksamhet
aktuell erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande att du har erfarenhet av att vara chef för andra chefer och att du lett hantering av ärenden i stora volymer. Det är även meriterande att du har erfarenhet av att ha kontakt med media i din yrkesroll.
Som person behöver du
vara pragmatisk och prestigelös,
vara samarbetsorienterad och ha förmåga att skapa goda relationer,
vara tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera med andra,
ha förmåga att knyta ihop de strategiska målsättningarna med det operativa genomförandet i vardagen,
vara mål- och resultatinriktad.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är den 26 mars. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats https://www.skolverket.se/jobb.
Vårt uppdrag - skolans framtid. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
