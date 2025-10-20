Avdelningschef förskola
2025-10-20
Eskilstuna är en kommun i rörelse med fokus på hållbarhet, innovation och kvalitet i välfärden. Vi vill ge alla barn en trygg och stimulerande start i livet, och förskolan spelar en central roll i det uppdraget. Här arbetar engagerade medarbetare som brinner för lärande, delaktighet och utveckling. Som avdelningschef för förskolan blir du en viktig del av barn- och utbildningsförvaltningens ledning. Tillsammans med skolchef och övriga avdelningschefer driver du strategiska frågor och bidrar till en sammanhållen och stark välfärd för Eskilstunas invånare.

Arbetsuppgifter
I rollen som avdelningschef leder du förskolans rektorer och stabsfunktioner. Du ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att skapa en likvärdig, hållbar och kvalitativ förskola där barnens trygghet, lärande och glädje står i centrum. Du följer upp resultat, utvecklar arbetssätt och stärker kvalitet och måluppfyllelse i hela verksamheten. Tillsammans med rektorerna driver du utvecklings- och förändringsarbete som svarar mot förskolans behov och Eskilstunas demografiska utmaningar. Du växlar mellan strategiskt och operativt arbete och bygger strukturer som gör att verksamheten kan växa långsiktigt och hållbart.
Som del av ledningsgruppen bidrar du till gemensam styrning, analys och utveckling. Du samarbetar nära andra avdelningar, deltar i kommunövergripande nätverk och arbetar för att stärka förskolans roll i kommunens samlade välfärdsuppdrag. Rollen passar dig som trivs med att påverka, fatta beslut och driva förbättringar tillsammans med andra.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete som rektor och en avslutad rektorsutbildning. I grunden har du en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Skolans styrdokument, lagstiftning och kvalitetssystem är välkända för dig. Det är en fördel om du är van att jobba med systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå.
Du är en trygg och engagerad ledare som leder med både hjärta och hjärna. Genom tydlighet, tillit och delaktighet skapar du engagemang och du motiveras av att se andra växa. Du balanserar styrning och frihet på ett sätt som gör att utveckling får kraft. Självklart har du förmågan att omsätta mål till handling. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du påverkar barnens framtid, får kollegialt stöd i ett starkt ledningsnätverk och möjlighet att utvecklas som ledare. Varm välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt
Skolchef
