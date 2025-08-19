Avdelningschef Fordon-Förråd-Verkstad
2025-08-19
Borås Stad är organiserad i 16 fackförvaltningar och 14 bolag. Staden omsätter ca åtta miljarder kronor och det arbetar ca 11 000 medarbetare i de olika verksamheterna. Med över 110 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Staden ligger inbäddad i parker och gröna områden och det är alltid nära till naturen. I Borås centrum finns många livliga mötesplatser med stora uteserveringar. Genom street art-festivalen No Limit har Borås tillsammans med konstnärer från hela världen förvandlat det offentliga rummet till ett enda stort utomhusgalleri med muralmålningar spridda över staden. Runt om i staden finns också ett hundratal skulpturer; Bodhi i Viskan och Pinocchio är bara några exempel. Borås är en handelsstad, men har också en lång tradition som textilstad. Borås är ett nordiskt centrum för postorder och e-handel och många miljoner paket skickas från Borås varje år.
I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.
Servicekontoret är sedan 1992 kommunens interna basresurs för den tekniska och administrativa utförarverksamheten i staden. Alla verksamheter på Servicekontoret bedrivs under företagsliknande former enligt något som kallas för beställar/- utförarmodellen, där Servicekontoret är utförare. Det innebär bland annat att det inte finns någon kommunal budgettilldelning utan alla kostnader som uppstår för utförda arbeten och tjänster faktureras ut till de som beställt dem. Detta är baserat på avtal och överenskommelser som slutits med beställarförvaltningarna/bolagen. Vi är cirka 350 anställda på Servicekontoret och vår verksamhet spänner från anläggningsarbeten, fastighetsservice, verkstadsmekanik till IT-service, central redovisningsservice, löneservice, tryckeri och telefonväxel. Fordon Förråd Verkstad är en av fem avdelningar på Servicekontoret.
Avdelningen Fordon Förråd Verkstad är Borås Stads interna resurs för handläggning och uthyrning av kommunens alla fordon, fordonsreparationer, förråd och uthyrning av material och maskiner samt mekaniska arbeten. På avdelningen arbetar cirka 40 medarbetare och verksamheten är indelad i fyra enheter; fordonsenheten, förråd, fordonsverkstad och mekanisk verkstad och enheterna levererar tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag. På avdelningen ingår dessutom administration för avdelningens ekonomi samt tre stycken enhetschefer som du kommer att leda i rollen som avdelningschef. Vi söker nu dig som vill leda avdelningen Fordon Förråd Verkstad.
Som avdelningschef på Fordon Förråd Verkstad har du ett övergripande ansvar för att på ett affärsmässigt sätt leda och utveckla verksamheten med hög servicegrad och stort kundfokus. Du ansvarar för avdelningens verksamhet, ekonomi, såsom budget och bokslut men också månadsuppföljningar, personal- och arbetsmiljöfrågor, processer, samt kvalitets- och miljöfrågor. Eftersom vår verksamhet bedrivs enligt ett beställar-/ utförarmodellen, där Servicekontoret är utföraren, kommer du att agera representant med stort kundfokus samt säkerställa att avdelningen kan möta uppställda krav.
Du arbetar kontinuerligt med uppföljningar av verksamheten och samverkar med interna och externa kontaktytor som andra förvaltningar och bolag, avdelningschefer, HR-specialister, kunder, fackliga organisationer etc. Som avdelningschef deltar du på förvaltningens nämndmöten och representerar din avdelning. Du ingår i Servicekontorets ledningsgrupp och företräder Servicekontoret vid olika tillfällen. Du rapporterar till förvaltningschefen.
Framtida utvecklingsfrågor kommer att kretsa kring digitaliseringsprocesser samt vidareutveckling av beställar-/ utförarmodellen, affärsmässiga frågor och flödesprocesser inom avdelningen.
Vi söker dig som har en yrkeserfarenhet från affärsdrivande verksamhet inom fordon/verkstad eller verkstadsproduktion. Du har en relevant högskoleexamen, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet. Har du erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och kunskaper inom upphandling (LOU/LUF) ser vi det som meriterande. Rollen kräver goda kunskaper och förståelse av tekniska verkstadsflöden samt att du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift. Du är en van IT-användare och du innehar B-körkort.
Att du har dokumenterad god förmåga av att leda verksamhet ser vi som en självklarhet för rollen. Har du erfarenhet att leda genom andra chefer är det meriterande.
Du har lätt för att skapa överblick, är driven och bekväm med att fatta beslut. Din nya roll innebär samarbete både internt och externt vilket kräver att du är utåtriktad och självständig och har lätt för att få kontakt med människor. Du är positiv och trygg i ditt chefskap och ledarskap och utvecklar dina medarbetare samt verksamheten genom delaktighet och samverkan. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
