Avdelningschef för verksamhetsstöd

Länsstyrelsen är en viktig samordnande länk i gränssnittet mellan stat, region, kommun, näringsliv och enskilda. Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I det ingår att balansera angelägna samhällsintressen och reda ut målkonflikter. Länsstyrelsen har ett brett och mångfacetterat uppdrag både när det gäller uppgifter och sakområden. Myndighetens huvudsakliga uppgifter inkluderar tillståndsprövning, tillsyn, kunskapsförmedling samt samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.
Publiceringsdatum2026-02-24
Är du en kommunikativ och inspirerande ledare som förmedlar både trygghet, engagemang och mod? Har du lätt för att samarbeta och tycker om att utveckla både verksamhet och medarbetare, då kan du vara rätt person för oss.
Vi söker en avdelningschef för avdelningen för verksamhetsstöd med tillträde enligt överenskommelse.
Avdelningen för verksamhetsstöd är en av myndighetens fyra avdelningar och består för närvarande av enheterna Ekonomi, Informationshantering samt HR, kommunikation och service. Ekonomienheten ansvarar för Länsstyrelsens ekonomiska processer såsom budgetering, redovisning, ekonomiuppföljning och upphandling. Enheten ger även stöd vid verksamhetsuppföljning och årsredovisning. Informationshantering ansvarar för Länsstyrelsens arkiv och registratur samt informationssäkerhet. HR, kommunikation och service samlar tre funktioner. HR hanterar frågor inom personalområdet såsom arbetsrätt, rekrytering, chefsutveckling, arbetsmiljö, friskvård, lönebildning och pensioner. Stödet från HR riktar sig till myndighetens chefer. Kommunikation ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikation, ger stöd i presskontakter, klarspråk, sociala medier och grafisk formgivning. Service arbetar med mottagandet i lokalerna, den fysiska miljön och säkerheten.Dina arbetsuppgifter
I rollen som avdelningschef leder och utvecklar du arbetet inom avdelningens ansvarsområden i nära samverkan med enhetscheferna. Du är en del av myndighetens strategiska ledning och skapar tillsammans med övriga ledningsgruppen goda förutsättningar för ett effektivt tvärsektoriellt arbete, utveckling och samverkan internt och externt. Du har förmåga att se och möta behovet av verksamhetsstöd. Som avdelningschef arbetar du med strukturer för planering och uppföljning av verksamhet och budgetering. Samverkan med övriga avdelningschefer liksom coachning och utveckling av enhetscheferna på avdelningen är viktiga arbetsuppgifter.
Avdelningschefen rapporterar till länsrådet.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är:
- Relevant akademisk utbildning
- Adekvata chefs- eller ledarerfarenheter
- Erfarenhet av offentlig förvaltning
- Erfarenhet av att leda genom andra chefer
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Meriterande är:
- Erfarenhet från något eller några av sakområdena inom avdelningen
- Erfarenhet av bred och komplex verksamhet
För att lyckas väl i rollen, skapa förtroende och ett tillitsfullt ledarskap med utgångspunkt i den statliga värdegrunden behövs goda kunskaper om och intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling. Du är prestigelös och nyfiken, modig, lösnings- och utvecklingsinriktad och har förmåga till helhetssyn och strategisk analys. Hög integritet och ett gott omdöme är också förutsättningar för att fungera i rollen. Du är intresserad av samhällsfrågor och har förståelse för hur den offentliga förvaltningen fungerar på såväl nationell som regional och lokal nivå. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang, delaktighet samt arbetsglädje och drivkraft till goda resultat.
Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning.
Du behöver vara svensk medborgare eftersom anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställningen är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
