Avdelningschef fastighetsservice
Karlstads Bostads AB / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
Karlstads Bostads AB, KBAB, ägs av Karlstads kommun. Vi äger och förvaltar cirka 7 800 lägenheter och lokaler i Karlstad. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Förutom professionalism, delaktighet och engagemang värdesätter vi jämställdhet och mångfald och de kvaliteter det tillför arbetslivet. Läs gärna mer om oss på kbab.se.
Vill du ta ett helhetsansvar för att våra fastigheter och utemiljöer är välskötta, trygga och tillgängliga för bostads- och lokalhyresgäster? Trivs du i en ledande roll där du kombinerar operativ styrning med strategiskt utvecklingsarbete? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Rollen som Avdelningschef fastighetsservice är en central funktion i bolaget och du rapporterar till VD samt ingår i ledningsgruppen. Du leder avdelningen fastighetsservice med totalt ca 60 medarbetare. Avdelningen är uppdelad i tre fastighetsområden med varsin enhetschef. Varje enhetschef leder två områdeskontor med bovärdar och totalt har KBAB sex områdeskontor i Karlstad.Dina arbetsuppgifter
Avdelningen fastighetsservice kräver en trygg och utvecklingsorienterad ledare som kan kombinera operativ styrning av fastighetsservice med strategiskt helhetsperspektiv. Rollen innebär starkt kundfokus, affärsmässighet och förmåga att leda genom andra chefer. Du har en viktig roll i att bidra till bolagets hållbarhetsmål och långsiktiga värdeskapande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Säkerställa fastigheternas skick och funktion genom planering, genomförande och uppföljning av skötsel och reparationer (ej tekniska installationer). Exempelvis genom att ta fram och uppdatera bolagets skötselplan, upphandla skötselentreprenörer samt styra och följa upp entreprenörer och serviceavtal.
- Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av inre underhåll av ytskikt i samarbete med bolagets besiktare, samt säkerställa effektiv hantering av felanmälningar och serviceärenden.
- Säkerställa hög servicegrad vilket mäts genom branschens Nöjd Kund Index (NKI).
- Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer samt arbeta aktivt med hyresgästinflytande och boendedialog i syfte att hyresgäster upplever kvalitet, trygghet och säkerhet i sitt boende.
- Säkerställa att ärenden hanteras hyresjuridiskt korrekt. Ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och prognosarbete.
- Leda och utveckla avdelningens enhetschefer samt ha övergripande personal- och arbetsmiljöansvar.
- Bidra till att minska bolagets miljö- och klimatpåverkan bland annat genom beslut om åtgärder i byggnader och utemiljöer.
- Samverka med övriga avdelningar för att stärka fastigheternas tekniska, ekonomiska och sociala värde.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete inom fastighetsdrift, skötsel eller förvaltning. Du har erfarenhet av en ledande befattning med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och är van att leda genom andra chefer. Du har akademisk examen inom fastighet, facility management, teknik, förvaltning eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.
Vi ser även att du har:
- God förståelse för fastighetsdrift och underhåll
- God ekonomisk förståelse och vana av budget- och prognosarbete.
- God kunskap om arbetsmiljölagstiftning.
- God kunskap vad gäller kravställning och upphandling.
- Gärna kunskap om hyresjuridik inom bostäder och lokaler.
- Förståelse för entreprenadjuridik och avtal.
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. God kunskap i Microsoft Office.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker en trygg och utvecklingsorienterad ledare. Du är affärsmässig och resultatinriktad med förmåga att kombinera kravställande och stödjande ledarskap. Du arbetar strukturerat, har god helhetssyn och vågar fatta beslut även i komplexa situationer. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
