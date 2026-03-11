Avdelningschef ekonomi och ledningsstöd
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Välkommen till oss
Idrottsförvaltningen leds av idrottsdirektören med tillhörande stab och avdelningar.
Efter en nyligen genomförd organisationsöversyn söker vi nu en ny avdelningschef för ekonomi och ledningsstöd. Vi söker dig som vill vara med att utveckla och leda avdelningen för ekonomi och ledningsstöd.
Avdelningen består i dagsläget av 13 medarbetare och ansvarar för budget, redovisning, internkontroll, upphandling och inköp, avtal och miljö, juridik, informationshantering samt nämndprocess. Inom avdelningen inrättas nu en ekonomienhet som leds av en enhetschef tillika ekonomichef.
Din roll
Som avdelningschef har du en nyckelroll i att säkerställa effektiva processer, tydlig styrning och hög kvalitet i förvaltningens leveranser. Du ansvarar för att utveckla och driva avdelningens arbete framåt, skapa struktur och samverkan inom ekonomi-, upphandlings- och stödprocesser samt vara en central aktör i förvaltningsledningen. Rollen innebär att du är en viktig länk mellan politisk nivå, verksamheter och stockholmarna, och kräver en ledare som kombinerar strategiskt tänkande med genomförandekraft och förmåga att bygga förtroende både internt och externt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
en relevant akademisk examen exempelvis inom juridik, statsvetenskap, offentlig förvaltning
chefserfarenhet innefattande personal-, budget- och verksamhetsansvar
chefserfarenhet där du lett expert- eller sakkunniga medarbetare
god kunskap inom minst ett av sakområdena upphandling och inköp, juridik, informationshantering och nämndprocess
erfarenhet inom offentlig förvaltning.
Det är meriterande om du har erfarenhet:
i liknande roll där du ingått i förvaltningsledning gärna inom kommun
av att leda genom chefer.
För att lyckas i rollen som avdelningschef för ekonomi och ledningsstöd krävs att du:
har helhetssyn och en strategisk och analytisk förmåga att omsätta komplex information till långsiktiga strategier
är strukturerad, lösningsorienterad med fokus på mål- och resultat
är trygg i din roll och kan fatta beslut även i komplexa sammanhang
är kommunikativ, pedagogisk, tydlig och kan förklara juridiska och ekonomiska frågor på ett begripligt sätt för olika målgrupper
är relationsskapande, samarbetsinriktad med förmåga att bygga förtroende
är utvecklingsinriktad, nyfiken och driver förändring.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning? Vill du vara med och bidra i vår utveckling? Då vill vi veta mer om dig, välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma en förvaltning som är både effektiv och framtidsinriktad. Dessutom erbjuds:
en rolig arbetsplats med fokus att skapa ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig
stor möjlighet att påverka utvecklingen av avdelningens fortsatta arbete
ett team av engagerade medarbetare och en arbetsmiljö präglad av tillit och samverkan
utveckling och erfarenhetsutbyte genom stadens chefsnätverk
friskvårdsbidrag på 2 500 kronor och friskvårdstimme
möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet
flexibel arbetstid samt vinter- och sommararbetstid.Publiceringsdatum2026-03-11Övrig information
