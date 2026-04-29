Avdelningschef Asset Maintenance Planning - Vattenfall Eldistribution
Vattenfall AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-04-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du leda och vidareutveckla det långsiktiga underhållsarbetet i ett av Sveriges mest samhällskritiska energibolag? Vi söker nu en avdelningschef till Asset Maintenance Planning, med ansvar för att säkerställa ett effektivt, riskbaserat och förebyggande underhåll av våra anläggningstillgångar.
Som avdelningschef för Asset Maintenance Planning har du ett centralt ansvar i att utveckla och driva Vattenfall Eldistributions taktiska och långsiktiga underhållsplanering. Avdelningen arbetar utifrån ett livscykelperspektiv och säkerställer att rätt underhållsåtgärder genomförs vid rätt tidpunkt - med fokus på prediktivt och förebyggande underhåll för att nå våra långsiktiga mål. Du får leda en avdelning med tung kompetens inom underhållsteknik och tillgångsförvaltning och vara med på vår utveckling av vår tillgångsförvaltning för att livscykeloptimera både underhåll och investeringar.
Du leder arbetet med att ta fram, utveckla och förvalta underhållsstrategier och underhållsplaner för Eldistributions kraftsystem. Utveckla och följa upp underhålls-KPI:er för att säkerställa att vårt underhåll styr mot övergripande mål.
Du rapporterar till enhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp.
Dina ansvarsområden
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda, stödja och utveckla medarbetare i avdelningen mot gemensamma mål. Då avdelningen fortfarande är ny är arbetet med att tydliggöra roller och lagspelet inom avdelningen viktigt.
Utveckla och förvalta långsiktiga underhållsstrategier och taktiska underhållsplaner baserade på livscykel, risk och kritikalitet
Säkerställa den taktiska planeringen och optimeringen av förebyggande underhåll för våra anläggningar och komponenter
Utveckla och följa upp KPI:er för underhåll, inklusive fördelning mellan förebyggande och avhjälpande underhåll
Förvalta och utveckla styrande och stödjande dokument kopplade till underhåll samt struktur för hur dessa används
Du har en omfattande samverkan med andra avdelningar bland annat:
Underhåll och Drift
Anläggningsprestanda och selektivplanering
Dokumentation och informationsförvaltning
Nätkommunikation och underhållsstöd
Kravspecifikation
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du är resultatfokuserad, har helhetssyn och trivs i gränslandet mellan strategi, teknik och verksamhetsutveckling.
Vi ser att du har:
Relevant akademisk examen, tex elektronik, underhållsteknik, industriell ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av långsiktig underhållsplanering inom anläggningstung infrastruktur (t.ex. elnät, industri, energi, transport)
God förståelse för riskbaserat och datadrivet underhåll ur ett livscykelperspektiv
Erfarenhet av att arbeta med underhållsstrategier, KPI:er och uppföljning
Chefserfarenhet, troligtvis har du varit chef i flera år och har erfarenhet att leda team i förändring
Mycket god förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och skapa samsyn mellan olika intressententer
Meriterande är erfarenhet av ISO 55000 / Asset Management, SAP PM eller liknande EAM-system
Ytterligare information
Hos Vattenfall Eldistribution får du möjlighet att:
Vara med och utveckla underhållsarbetet för ett av Sveriges viktigaste energisystem
Arbeta i en organisation med starkt fokus på säkerhet, hållbarhet och långsiktig samhällsnytta
Påverka och forma framtidens arbetssätt inom asset management och underhåll
Utvecklas som ledare i en komplex och tekniskt avancerad verksamhet
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Placering är i första hand Solna, resor inom Sverige förekommer
För mer information om tjänsten kontakta anställande chef Lena Engstedt, lena.engstedt@vattenfall.com
eller 0702109982
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026 Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9881902