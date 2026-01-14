Avdelningsansvarig sköterska
2026-01-14
Är du intresserad av ledarskap och vill utvecklas? Vill du leda utveckling av djursjukhuset och utveckla människor? Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg söker nu avdelningschef som vill vara med att fortsätta skapa förutsättningar för både människor och medarbetare. Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg är ett av Sveriges äldsta djursjukhus för smådjur och fungerar som remissinstans för ett stort antal kliniker och djursjukhus. Vår akutmottagning är öppen 24 timmar om dygnet, årets alla dagar.
Om jobbet: Som avdelningsansvarig sköterska ansvarar du för en av våra sex avdelningar. Vi söker just nu avdelningansvarig för IVA/akut och operationsavdelningen. Du ingår i djursjukhusets ledningsgrupp och rapporterar till djursjukhuschef. Din avdelning består av cirka 15 djursjukskötare och djurvårdare. Som stöd har du en dedikerad sjukhusledning, schemaläggnings team, HR, chefsveterinär, vice djursjukhuschef och djursjukhuschef. För att bli den bästa ledaren tror vi på nära ledarskap. Därför arbetar du också kliniskt på sjukhuset kombinerat med ditt chefskap.
Uppdraget innebär utvecklingsplan för din avdelning och dina medarbetare. Du är en del av sjukhusets ledningsgrupp med arbetsgivaransvaret. Du har personalansvar och ansvarar för den utrustning samt inköp som hör till avdelningen.
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder möjligheter att få utvecklas tillsammans med kollegor som besitter enastående kliniska kompetenser och genuint intresse för ledarskap. Vi har kollektivavtal och schemalägger för utveckling och hållbarhet.
Vem söker vi? Du är driven och engagerad sköterska med ett genuint intresse för vidareutveckling inom djursjukvården och vill växa som chef. Vi tror du har några års klinisk erfarenhet. Du är intresserad av människor och vill motivera, inspirera och coacha din omgivning. Du är kommunikativ och har god förmåga att skapa gott förtroende med medarbetare på olika nivåer. Du är kundorienterad och har lätt att förstå och bemöta olika individers perspektiv. Du tycker om att hitta lösningar och är nyfiken för nya idéer samtidigt som du agerar rättvist och med integritet i beslut. Erfarenhet av personalansvar är meriterande.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Redo att ta chefsansvar inklusive personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
Legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare nivå 3
Kunna formulera sig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Ort: Helsingborg
Omfattning: Heltid eller deltid
Sista dag att ansöka är 2026-01-31Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För information: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Djursjukhuschef Bodil Wahlgren, bodil.wahlgren@evidensia.se
Varmt välkommen med din ansökan
Evidensia Specialist Djursjukhuset i Helsingborg är ett djursjukhus med ca 120 medarbetare. Vi bedriver djursjukvård årets alla dagar. Vi har en välutrustad operationsavdelning, vård- och infektionsavdelning, IVA, bildavdelning med röntgen, ultraljud DT och MR. Vi välkomnar alla individer till oss och vi vill vara en arbetsplats där alla medarbetare har lika möjligheter och rättigheter.
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
