Avarn söker säljare till Jönköping
2025-09-29
Vill du bli en del av Avarn och bidra till säkerhetslösningar i världsklass? Vi söker en engagerad säljare till Jönköping
Vill du ta din säljkarriär till nästa nivå och samtidigt arbeta med att skapa trygghet och säkerhet för företag och samhälle? Hos Avarn Security erbjuds du en utvecklande roll där du får kombinera självständighet med ett starkt stöd från organisationen, för att tillsammans leverera säkerhetslösningar i toppklass.
Vi erbjuder
Som säljare hos oss får du:
• En nyckelroll i en växande organisation med fokus på innovation och framtid.
• Marknadsmässig fast lön kombinerat med attraktiva provisionsvillkor.
• Tjänstebil och förmåner som friskvårdsbidrag.
• Introduktion och löpande stöd för att du ska lyckas och trivas i din roll.
• En inspirerande arbetsmiljö med kompetenta och engagerade kollegor.
Om rollen
I rollen som säljare kommer du att fokusera på att bearbeta mellanstora och stora företag inom ditt geografiska område. Ditt uppdrag är att skapa nya affärsmöjligheter genom att erbjuda våra tjänster inom bevakning, säkerhetsteknik, brandsäkerhet och parkering.
Du ansvarar för hela försäljningsprocessen, från den första kontakten till affärsavslut, och arbetar nära både kunder och kollegor för att säkerställa att våra lösningar möter kundernas behov. Med telefonen och personliga möten som dina främsta verktyg bygger du långsiktiga relationer som stärker både vår och kundernas verksamhet.
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Boka och genomföra kundmöten samt presentera våra säkerhetslösningar.
• Utveckla kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet.
• Dokumentera dina aktiviteter och framgångar i CRM-systemet.
• Delta i branschmässor och evenemang för att bygga nätverk och hitta nya affärsmöjligheter.
Du utgår från vårt kontor i Jönköping och rapporterar till Regional Sales Manager.
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av uppsökande försäljning inom B2B och som drivs av att skapa resultat. Du är resultatinriktad och har en dokumenterad förmåga att överträffa försäljningsmål genom ett engagerat och målinriktat arbetssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att bygga förtroende och skapa långsiktiga kundrelationer. Du är självgående, strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo, där du tar egna initiativ och håller fokus även under press.
Du behöver behärska svenska och engelska flytande, både i tal och skrift, då kommunikation med kunder och kollegor sker på båda språken. B-körkort är ett krav, då rollen innebär resor och kundbesök.
Det är meriterande om du har erfarenhet av teknikförsäljning, brandsäkerhet eller plattformslösningar.
Är du redo för nästa steg?
Ansök redan idag här! Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 2025-10-31. Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Om Avarn Security
Avarn Security är en av de ledande aktörerna inom säkerhetsbranschen i Norden. Vi kombinerar digitala och fysiska säkerhetslösningar för att skydda företag, samhällen och individer. Vår verksamhet präglas av ansvar, omtanke och samarbete - värderingar som genomsyrar allt vi gör.
Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida. Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag i denna process.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta nedan kontaktperson.
Marknadsmässig fast lön kombinerat med attraktiva provisionsvillkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Head of SML
Konrad Söder konrad.sooder@avarnsecurity.com +46701446185 Jobbnummer
9531330