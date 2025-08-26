Avarn söker hundförare till Linköping
Avarn Security AB / Väktarjobb / Linköping
2025-08-26
Avarn Security har uppdraget att leverera personella bevakningstjänster till Saab-koncernen i Sverige och utomlands. Leveransen är en betydande del i en samordnad säkerhetsleverans med Avarn Securitys bevaknings- och teknikorganisation.
Den samordnade säkerhetsleveransen är ett av Sveriges mest komplexa, dynamiska och synliga uppdrag med ett rikstäckande kundansvar för koncernen.
Arbetstider: Natt och dag
Tjänsteställe: Linköping
Varaktighet: Heltid, deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du passionerad av hundar och intresserad av en spännande karriär inom bevakningsbranschen? Vi söker engagerade hundförare som vill utvecklas och växa tillsammans med oss i vår hund verksamhet. Hos oss får du jobba med din hund varje dag och möjlighet till utbildning om du saknar rätt kompetens - Om vi anser att du är rätt person för jobbet ordnar vi med utbildning!
För att trivas i denna roll behöver du vara självgående och kunna fatta kloka beslut på ett ansvarstagande och innovativt sätt. Din kommunikationsförmåga är en stor tillgång, och god hälsa och fysisk form är en förutsättning. Vi ser gärna att du redan har en del erfarenhet och kunskap om hundar, vilket gör att du smidigt kan ta klivet in och bli en uppskattad del av vårt team.
Våra krav för den här tjänsten är att du som söker ska:
• hantera god svenska och engelska i tal och skrift
• vara vid god hälsa och och ha bra fysik
• inneha B körkort
• svensk medborgare
• lämplig hund
För den här tjänsten är det meriterande att du innehar: Skyddsvaktsutbildning, väktarutbildning, vapenutbildning (HAS enl. FAP 694-1), erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen och erfarenhet av självständigt arbete.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Vi vill ha din ansökan senast 2025-10-31, sök tjänsten på vår hemsida - ej via mail.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen
