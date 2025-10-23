Avarn Security söker Gruppledare Varberg
Avarn Security AB / Väktarjobb / Varberg Visa alla väktarjobb i Varberg
2025-10-23
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Härryda
eller i hela Sverige
Avarn Security söker Gruppledare Varberg
Tjänsteställe: Varberg
Arbetstider: Dagtid Måndag- Fredag
Varaktighet: Heltidsanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du jobba på ett modernt säkerhetsföretag som skapar trygga miljöer för företag, myndigheter och människor? Vi söker nu en gruppledare på heltid till Varberg.
Kvalifikationer: Vi söker säkerhetsmedvetna, sociala, empatiska och positiva personer med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Vi arbetar i många olika miljöer med väldigt varierande arbetsuppgifter - vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som har ett tydligt serviceinriktat engagemang. Vi ser också gärna att du har en förmåga att arbeta självständigt lika naturligt som tillsammans med andra. Du behöver vara 18 år och vara ostraffad samt drogfri. Krav är gymnasiekompetens samt god svenska i tal och skrift. Vi kommer under rekryteringen att göra en ekonomisk bakgrundskontroll. Vi ser gärna att du har god hälsa och fysik samt körkort klass B. Mer information om uppdraget fås vid intervju.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi är övertygade om att vi med ansvar, omtanke och samarbete skapar en arbetsmiljö där vi alla trivs och ständigt utvecklas.
Du som söker skall även ha:
Vu1 + Vu2
Erfarenhet från väktaryrket
Meriterande är:
Erfarenhet av ledande roll
Skyddsvaktsutbildning
Ordningsvaktsutbildning
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2025-11-30. Sök tjänsten via vår hemsida - ej via mejl.
Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen
Urval av kandidater kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag. Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via e-post vid frågor om rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 7500 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring. Ersättning
Enligt Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Jenny Myrberg jenny.myrberg@avarnsecurity.com Jobbnummer
9571511