Automationstekniker till Norrmejerier
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2026-06-23
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Vill du arbeta i en livsmedelsproduktion där hög teknologi, hantverk och innovation går hand i hand? På Umeå mejeri förädlar vi den norrländska mjölkråvaran till ett brett sortiment av mejeriprodukter i världsklass. För att säkerställa en stabil produktion och minimera produktionsbortfall behöver vi ytterligare automationstekniker som ska hjälpa oss att driftsäkra vår produktionsutrustning samt initiera och genomföra tekniska förbättringar. Här får du möjligheten att arbeta i en omväxlande miljö med modern processutrustning till både förpackningsmaskiner och robotar.
Din vardag hos oss
I din roll som automationstekniker stödjer du produktionen och säkerställer en trygg och kontinuerlig tillverkning genom planerat underhåll, felsökning och reparationer på våra produktionsavdelningar. Du ingår i ett automationsteam, rapporterar till chef för automation och har ett nära samarbete med automationstekniker, maskintekniker och underhållsingenjör. Du samarbetar även internt med produktionsledare, tekniker, projektledare och medarbetare på andra avdelningar.
I det dagliga arbetet ingår att:
Genomföra reparationer och felsökning av automatiska maskiner, processutrustning, styrsystem, PLC- och SCADA system, ventiler, motorer, pumpar samt pneumatik
Förbereda, prioritera och åtgärda inkomna ärenden ofta i samarbete med produktion och teknik vilket innebär både felsökning, åtgärder, konstruktion och idrifttagning
Initiera och genomföra tekniska förbättringar för att säkerställa en stabil produktion och minimera produktionsbortfall.
Förbättra och utveckla metoder, system och arbetssätt, allt för att säkerställa tillgänglighet i produktionen.
Arbeta i underhållssystemet IFS där arbetsorder och förebyggande underhåll planeras och hanteras.
Medverkar i vissa projekt och deltar även i besiktningar enligt myndighetskrav.
Vem är du?
Du som söker har lägst gymnasieutbildning inom automationsteknik eller motsvarande gärna med inriktning teknik, process, automation, styr- och reglerteknik eller motsvarande.
För att lyckas i rollen tror vi att du har ett par års erfarenhet från tillverkande industri, process- eller livsmedelsindustri och därmed ett intresse för teknik och automation samt goda kunskaper om processer och erfarenhet av förebyggande underhåll. Därtill har du B-körkort.
Meriterande är om du har arbetat med Siemens S7, TIA-portal, robtoprogrammering, Excel och andra officeprogram samt vana av att arbeta i underhållsystem, gärna IFS. Har du genomgått utbildning i Heta arbeten, fallskydd och räddning ur tank är det meriterande. Även C-kort och truckkort är meriterande.
Du kommer ha många kontaktytor, så dina sociala egenskaper är viktiga, att du är lyhörd och ser positivt på samarbete inom och mellan avdelningar. Du hanterar och överför information på ett enkelt och lättförståeligt sätt, i tal och skrift både på svenska och engelska, både internt och externt.
Vi erbjuder dig
Norrmejerier är ett norrländskt livsmedelsföretag och en viktig samhällsaktör, som gör gott. Tillsammans förenas vår passion och mångåriga hantverk med tekniska färdigheter när vi förädlar mjölk till produkter i världsklass. På Norrmejerier arbetar vi med produkter och varumärken som folk i hela landet känner till och gillar – och som är en viktig del av människors liv.
Här kommer du att arbeta hos en av Umeås största privata arbetsgivare, ett levande företag med mejerier i Umeå och Burträsk, och vi ägs av norrländska mjölkbönder. Norrländsk mjölkproduktion är en förutsättning för långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Vi tänker och agerar långsiktigt utifrån naturens begränsningar.
Norrmejerier är ett stort, men litet företag där varje enskild medarbetare är betydelsefull. Hos oss finns utrymme att växa och ta ansvar. Vi skapar möjligheter för mångfald och utveckling, vi gör skillnad och vi gör det tillsammans.
Annat viktigt att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. B-körkort är ett krav då resor mellan våra anläggningar kan förekomma som en naturlig del i tjänsten.
För mer information om tjänsten kontakta:
Gruppchef för Automation, Andreas Rehn telefon: 073-8423621
Underhållschef Pär Myrlund 076-1262712
Kontakta vårt kundcenter för att nå våra fackliga kontaktpersoner inom Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen och Ledarna på telefon: 090-18 28 00.Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, vad du brinner för i din yrkesroll och varför du vill jobba med oss.
Vi kommer att hantera ansökningar löpande så du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast den 16 augusti.
ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Har du skyddad identitet, vänligen hör av dig till Carola Nilsson HR tel: 090-18 28 00 för att komma i kontakt med HR om hur du ska gå tillväga med din ansökan.
En norrländsk upplevelse. Som gör gott.
Den friska norrländska naturen och klimatet ger oss unika förutsättningar. Vår norrländska mjölkråvara är näringstät och lämnar naturligt ett mindre avtryck på vår jord. Det är helt enkelt skillnad på mjölk och mjölk.
Precis som vår natur, ger vi dig storslagna upplevelser med våra produkter. Från vår hage till din mage, förädlar vi vår norrländska mjölkråvara till ett brett sortiment av mejeriprodukter i världsklass.
Vi ger dig upplevelsen av Norrland i ett paket.
Om arbetsgivaren - Norrmejerier
Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 329 lokala bönder varav 259 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjäll® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 400 årsanställda och omsätter ca 2 miljarder kronor per år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrmejerier Jobbnummer
9975368